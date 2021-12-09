عبدالهادي العجمي



أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عن فتح باب القبول أمام المرأة الكويتية للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية اعتبارا من الأحد 19 الجاري. وقال الشيخ حمد جابر العلي خلال مؤتمر صحافي في نادي ضباط الجيش إن سرد الحقائق وذكر المبررات وتبيان الوقائع هي النهج الصحيح لكل عمل يقوم على أساس الوضوح والشفافية والمصداقية. وجدد التأكيد على أهمية المحافظة على المال العام وصون حرمته، مضيفا: استطعنا خفض أرصدة العهد في وزارة الدفاع بمقدار 852 مليون دينار وكذلك خفض أرصدة الأمانات بواقع 894 مليون دينار وتسوية مستحقات الشركات والمتعاقدين مع الوزارة بمبلغ 84 مليون دينار، وذلك خلال فترة زمنية لا تتعدى 8 أشهر بعد تراكم هذه المبالغ لسنوات عديدة.