واصل جناح الكويت في (إكسبو 2020 دبي) إبداعه الثقافي الموجه للأطفال والنشء باستضافته حلقتي عمل ينظمهما المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب خلال الفترة من الخامس الى العاشر من ديسمبر الجاري.



وفي هذا الإطار، شاركت الكاتبة الكويتية أمل الرندي في حلقة العمل الأولى بعنوان «كيف تكتب قصة» فيما شاركت في الحلقة الأخرى الفنانة التشكيلية الكويتية شريفة الزمامي والتي تعلقت بالحرف الورقية والرسم.



وأكدت الرندي في تصريح لـ«كونا» أمس أهمية القصة في تعزيز ثقافة الطفل وتنمية مهاراته اللغوية والأدبية ليتسع إدراكه وخياله الفكري.



وقالت إن القراءة تسهم في صقل مهارات التواصل والحديث وأسلوب الكتابة والتفكير لدى الطفل، كما أنها تكسبه المعرفة والحكمة واللباقة في التعبير عن نفسه والتعامل مع الآخرين.



وأوضحت أن الحلقة تهدف إلى تنمية وتطوير ملكة الكتابة عند الأطفال الموهوبين وصقل ثقافتهم وزيادة مخزونهم اللغوي من الكلمات مما يساعدهم على التعبير عن أفكارهم وأسلوبهم وتنمية إدراكهم الفكري وخيالهم الحسي.



وبينت الرندي أن الورشة تعمل على خلق الألفة بين الطفل والكتاب وتعرفه بخطوات كتابة القصة واختيار شخصياتها وحبكتها.



من جهتها، قالت الفنانة التشكيلية شريفة الزمامي إنها تستقبل أطفال المدارس في حلقتها التي تعتمد على التلوين والأشغال الورقية والأشكال الهندسية من الورق.



وأضافت أن الحلقة تهدف إلى تحفيز الأطفال نحو ابتكار تصاميم جديدة وعمل رسومات وبطاقات حرفية بأشكال متنوعة.