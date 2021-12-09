مريم بندق



بعد إعلان وزارة الصحة رسميا عن تسجيل أول إصابة بالمتحور «أوميكرون» تساءلت مصادر مختصة: هل تسجيل أول حالة ترجع لقادم من الدول الـ 9 ، إذن كيف دخل مباشرة؟ ام من دولة افريقية أخرى مما يستدعي اهمية تعديل القرار وإضافة الدول الأخرى.



وشددت المصادر على ضرورة إسراع الجهات المختصة بالدولة في إصدار قرار ينص على إجراء فحص الـ «Pcr» على القادمين من أفريقيا مباشرة أو ترانزيت في مطار الكويت على ان يتم الانتظار حتى ظهور نتيجة الفحص وذلك حفاظا على البلاد ومنع دخول أي حالات إضافية تحمل الفيروس.



وأوضحت ان القرار المطبق الآن الذي ينص على السماح بدخول أي قادم من الدول الأفريقية مباشرة او ترانزيت، على ان يتم إجراء فحص الـ«Pcr» خلال اول يومين من الوصول او البقاء في الحجر المنزلي مدة 6 أيام من شأنه ان يؤدي إلى نقل العدوى في حالة إصابة القادم واتساع دائرة المصابين المخالطين وتاليا انتشار الفيروس، والمواطنون والمقيمون تعبوا من الإغلاق والحجر، والذين مازالوا يستجيبون لكل تعليمات وزارة الصحة من لبس الكمام والتباعد في الأماكن المغلقة.



وطالبت المصادر أيضا بأن يتوسع هذا الفحص ليشمل دولا أفريقية اخرى حتى التي لم تعلن حتى الآن عن ظهور المتحور بها وذلك احترازا من دخول أي حالات منها.