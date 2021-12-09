قال مدير إدارة الرقابة علـــى الأداء بديــــوان المحاسبة عادل الكوت إن الإدارة أصدرت تقريرا رقابيا بشأن «تقييم كفاءة وفاعلية أداء الجهات المعنية في التعامل مع آثار تغير المناخ بالكويت»، وذلك بالتزامن مع مشاركة الكويت في كل من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أقيمت في السعودية في 25 أكتوبر2021، ومؤتمر الأطراف السادس والعشرين (COP26) الذي عقد من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021 الماضيين بمدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة.



وأكد الكوت أن الديوان يسعى دائما إلى مواكبة أهم الأحداث والمواضيع المستجدة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، والمشاركة فيها من منطلق دوره الرقابي، لاسيما في مجال البيئة والتنمية المستدامة، حيث إن من أبرز المواضيع البيئية المتداولة على المستوى الإقليمي والدولي هي ظاهرة تغير المناخ، والتي تجسد اهتمام الكويت بها من خلال الكلمة التي ألقاها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قمة مبادرة الشرق الوسط الأخضر، حيث أشار في كلمته إلى أن الكويت من الدول الساعية لتحقيق الاستدامة البشرية والبيئية في مكافحة التغير المناخي العالمي.