محمد القطان: نقدم البطاقة الجديدة انطلاقاً من إدراكنا لأهمية وتأثير المكافآت الملموسة للشباب

نجلاء العيسى: استرداد نقدي على الاتصالات المحلية والدولية يصل لـ 300 دينار سنوياً

أحمد الأمير: التقديم على البطاقة وتفعيلها إلكترونياً بشكل كامل.. والتسليم خلال 3 أيام

نادية غساسي: البطاقة توفر إمكانية هائلة لتغيير طريقة الدفع من قبل الطلاب والشباب

باهي أحمد

أطلق بنك الخليج أمس بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع الجديدة «red plus»، لتكون أول بطاقة مسبقة الدفع تقدم ميزة الاسترداد النقدي لفئة الشباب في الشرق الأوسط، وفي إنجاز جديد يحسب لبنك الخليج، تقدم بطاقة ماستركارد الجديدة «red plus» أعلى برنامج استرداد نقدي في الكويت، كما أنها أول بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع مصممة بشكل عمودي.

وفي هذا السياق، قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج محمد القطان، خلال مؤتمر صحافي عقد بهذه المناسبة: «ندرك في بنك الخليج أهمية وتأثير المكافآت الملموسة والفريدة بالنسبة لفئة الشباب، لذلك نفخر بإطلاق بطاقتنا الجديدة red plus ليس فقط لكونها أول بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع مع برنامج استرداد نقدي، ولكن أيضا لتميزها بأعلى برنامج استرداد نقدي في الكويت بنسبة تصل إلى 15%، لهذا نشجع طلاب المدارس الثانوية والجامعات على تقديم طلباتهم لحساب red، والبدء في التمتع بمزايا red plus».

خصومات ومميزات

من جانبها، قالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق نجلاء العيسى: «تقدم بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع الجديدة red plus، العديد من الخصومات في محلاتهم التجارية المفضلة، مع توفير ميزة الاسترداد النقدي على مشترياتهم الشهرية، حيث تتيح البطاقة لحامليها العديد من المميزات الفريدة، منها استرداد نقدي يصل إلى 15% على فواتير الاتصالات المحلية والدولية، وتذاكر السينما، والمطاعم والمقاهي، مع استرداد نقدي يصل إلى 300 دينار سنويا».

وذكرت العيسى أن حاملي بطاقة «red plus» يتمتعون بالعديد من المميزات، بما فيها خصومات في المطاعم المفضلة لديهم، ضمن برنامج عروض المطاعم من بنك الخليج، كما يمكنهم الحصول على خصومات فورية تصل إلى 25% في أكثر من 550 من المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء الكويت، إضافة إلى الاستمتاع بمزايا برنامج الخليج للعروض الترويجية والحصول على خصومات فورية تصل إلى 30% في أكثر من 300 محل تجاري، والاستمتاع بالعروض على مجموعة متنوعة من الأقسام، بما في ذلك السفر والترفيه والصحة والجمال وغيرها كجزء من برنامج عروض الخليج. كما أن البطاقة مزودة بميزة الحماية من عمليات الاحتيال مع النظام الثلاثي الآمن الخاص ببنك الخليج خلال عمليات الشراء التي تتم عبر الإنترنت.



التطور الرقمي

بدوره، قال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير: «سهل الخليج من إجراءات الحصول على بطاقة «red plus» بشكل كبير، حيث يتم التقديم عليها إلكترونيا بشكل كامل، عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالبنك، وتسلمها عبر خدمة التوصيل خلال يومين أو ثلاثة أيام عمل. وبعد ذلك، يتمكن حامل البطاقة من تفعيل وتعبئة البطاقة إلكترونيا في أي وقت ومن أي مكان، من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق».

وأشار الأمير إلى أن عجلة التطور الرقمي تشهد نموا متسارعا في إطار الاستراتيجية الخمسية للبنك التي تستهدف توفير تجربة مصرفية مميزة وسهلة وسريعة لكافة عملاء البنك وفي مقدمتهم الشباب، من خلال خدمات ومنتجات تتسم بالابتكار والتميز.

إمكانيات هائلة

من جهة أخرى، قالت مديرة ماستركارد في قطر، سلطنة عمان، الكويت والعراق نادية غساسي: «توفر بطاقة ماستركارد red plus مسبقة الدفع إمكانية هائلة لتغيير طريقة الدفع من قبل الطلاب والشباب في الكويت، ويسعدنا إطلاق أول بطاقة مسبقة الدفع من نوعها مع بنك الخليج لبناء بيئة دفع محلية إلكترونية آمنة. بالإضافة إلى تقديم عملية دفع سريعة، بديهية، موثوقة وسلسة، تمكن بطاقة ماستركارد red plus مسبقة الدفع الشباب الكويتي لتجربة والاستفادة من عروض جديدة، مما يجعلها بطاقة مثالية للاستمتاع بجميع الميزات والفوائد التي تقدمها الدولة».

حساب «red».. تصميم جديد ومبتكر للشباب

كان بنك الخليج قد أطلق مطلع العام الحالي، عدة تحسينات على حساب red للشباب، بتصميم جديد ومبتكر صمم للشباب، حيث تتميز بطاقتا red وred plus من بنك الخليج بتصميم بسيط ومميز يحمي خصوصة المستخدم، إذ تشمل اسم حامل البطاقة على ظهر البطاقة، بالإضافة إلى المميزات الأخرى التي تشكل التجربة المصرفية المثالية بالنسبة لهم. ولتشجيع مجتمع شباب الخليج، أطلق البنك حسابا خاصا لهم على الانستغرام حتى يبقوا على اطلاع بكل ما يقدمه بنك الخليج لهم.

وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، حيث يشرك البنك موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. بفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.