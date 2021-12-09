قام البنك التجاري بتقديم الدعم للحملة البيئية التوعوية لتخضير وتشجـيــــر المخيمـــات الربيعية بالمنطقة الجنوبية بمحافظة الأحمدي وتحديدا في بر الجليعة والتي نظمتها محافظة الأحمدي بهدف تشجيع وتحفيز أفراد المجتمع ورواد البر والمخيمات بالحفاظ على البيئة البرية خلال موسم البر والمخيمات.



وبهذه المناسبة، أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد على أهمية تكثيف الجهود الرسمية والأهلية والمبادرة إلى تنظيم حملات التخضير والتشجير في مناطق الكويت المختلفة، مثمنا حرص إدارة البنك التجاري الكويتي على هذه الممارسات من خلال الشراكة الناجحة والدعم والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني.

بدورها، قالت نائب مدير عام - قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: «يسعى البنك دائما إلى دعم الفعاليات المجتمعية العامة التي تصب في خدمة المجتمع والمواطن، مشيرة إلى أن دعم البنك لهذه الحملة جاء لينسجم مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة».