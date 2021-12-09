علاء مجيد



جاءت عمليات شراء الكويتيين للأسهم الاماراتية بسوق ابوظبي للاوراق المالية خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة 134.03 مليون درهم (ما يعادل 11.05 مليون دينار)، وتأتي هذه المشتريات مع زيادة وتيرة التطعيم وبالرغم من متحور كورونا الجديد «أميكرون».



وخلال الـ 11 شهرا الماضية، جاءت مشتريات الكويتيين للأسهم بسوق ابوظبي للأوراق المالية بنحو 741.38 مليون درهم (ما يعادل 61.1 مليون دينار)، وعمليات البيع بقيمة 927.84 مليون درهم (ما يعادل 76.47 مليون دينار)، ليكون صافي التعاملات البيعية منذ بداية العام بقيمة 186.46 مليون درهم (ما يعادل 15.37 مليون دينار).



وجاءت هذه المشتريات متماشية مع أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي حقق مكاسب شهرية للشهر الـ 14 على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 8.65% خلال شهر نوفمبر ليسجل مستوى 8546 نقطة مقابل 7865 نقطة بنهاية الشهر الماضي.



وخلال شهر نوفمبر بلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 1.56 تريليون درهم مع نهاية تعاملات الشهر مقابل نحو 1.43 تريليون درهم في نهاية تعاملات شهر أكتوبر الماضي، بمكاسب 134 مليار درهم.



وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، نجد ان الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة ابوظبي خلال شهر نوفمبر الماضي تقدر بنحو 706.87 ملايين درهم (ما يعادل 58.26 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 695.39 مليون درهم (ما يعادل 57.31 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية خلال الشهر 11.47 مليون درهم (ما يعادل 950 ألف دينار).



وبلغ صافي قيمة تداولات المستثمرين الكويتيين في سوق ابوظبي للأوراق المالية بالبيع خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 19.55 مليون درهم (ما يعادل 1.61 مليون دينار)، وذلك من خلال عمليات شراء بلغت 134.03 مليون درهم (ما يعادل 11.05 مليون دينار)، وعمليات بيع بلغت قيمتها 153.59 مليون درهم (ما يعادل 12.66 مليون دينار).