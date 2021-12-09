جائحة فيروس «كورونا» بيّنت جدية والتزام بنك الكويت الوطني بالتحول الرقمي

إستراتيجيتنا للتنويع آتت ثمارها خلال جائحة «كورونا» وكنا أكبر داعم لعملية التعافي

أطلقنا أول بنك رقمي ليعكس الطبيعة الشابة والثقافة الرقمية المتطورة للمجتمع الكويتي

بنك «وياي» الرقمي يجسّد شراكة طويلة الأمد مع الشباب ويلبي كل احتياجاتهم المالية

توجهاتنا الإستراتيجية تتمحور حول تأكيد ريادتنا.. وبناء جيل جديد من الخدمات الرقمية

«الوطني» أكثر مؤسسات القطاع الخاص جاذبية للمواهب.. بفضل التنوع وتكافؤ الفرص

نعمل على ترسيخ ريادتنا بالخدمات المستدامة.. ونوجّه قدراتنا المتطورة للنمو بالسعودية ومصر

نعزز من إمكانياتنا الرقمية لترسيخ موقع ريادي وقوة إقليمية لـ «الوطني» بمجال إدارة الثروات

نضخ استثمارات كبيرة لتحليل البيانات والسلوك الاستهلاكي.. لتقديم أفضل المنتجات لعملائنا

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إن جائحة كورونا ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي وأظهرت الفوارق مدى جدية والتزام كل بنك بنهجه الرقمي.



جاءت تصريحات البحر خلال مشاركتها في حلقة نقاشية نظمتها قناة بلومبيرغ افتراضيا، بعنوان «استعدادات الشرق الأوسط لعصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية»، وذلك بمشاركة عدد من قيادات البنوك في المنطقة.



وقالت البحر إن استراتيجية البنك في التنويع أتت ثمارها خلال أزمة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الوطني بدأ رحلة التنويع قطاعيا وجغرافيا في الثمانينيات عندما قام بالتوسع في كبرى عواصم المال والأعمال حول العالم.



شراكة مع الشباب



وأضافت البحر قائلة: «بنك الكويت الوطني متواجد في 14 دولة ويقدم جميع الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات والتمويل التجاري وتمويل المشاريع وبالإضافة إلى ذلك قام مؤخرا بإطلاق «وياي» أول بنك رقمي في الكويت ليعكس الطبيعة الشابة والثقافة الرقمية المتطورة للمجتمع الكويتي كما يجسد شراكة طويلة الأمد مع الشباب ويساعدهم على تلبية كل احتياجاتهم المالية».



وأكدت أن «البنك الرقمي الجديد يمثل علامة فارقة في خارطة للتحول الرقمي للبنك وذلك بهدف مواكبة التغيرات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم».



وأشارت البحر إلى أن «وياي» يقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المتطورة التي تساعد الشباب على تتبع وتنظيم نفقاتهم بشكل أفضل، مما يساهم في زيادة قدرتهم على بناء المدخرات، وكذلك توفير قنوات استثمارية مناسبة لتنمية هذه المدخرات.



التكنولوجيا طريق للنمو



وأكدت البحر على أن أحد أهداف البنك الرئيسية عند تطوير أجندته الرقمية تمثلت في مواءمة الاستثمارات التقنية وخارطة الطريق الرقمية مع استراتيجية المجموعة وذلك بهدف توحيد المعايير في كل الفروع الخارجية، وهو الأمر الذي يساهم في تبسيط مجموعة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات داخل البنك ويسمح بمزيد من التحسن على صعيد التكلفة وتحقيق الاستفادة القصوى من عمليات البيع المتبادل للمنتجات والخدمات عبر قطاعات ومناطق جغرافية مختلفة للبنك.



وأضافت أن البنك يقوم باستخدام استثماراته الرقمية وإمكانياته في الكويت بما في ذلك المختبر الرقمي للبنك كأحد مسارات النمو المهمة على المدى القصير والمتوسط، لاسيما لتنمية العمليات المصرفية للأفراد على مستوى المجموعة.



وأوضحت البحر أن بنك وياي الرقمي سيكون أيضا بمنزلة منصة للوصول إلى أسواق جديدة في شرائح الخدمات والمنتجات الرقمية، موضحة أن تركيز البنك ينصب على الأسواق التي يرى فيها فرصا للنمو وأيضا مدى مساهمة الخدمات الرقمية في نمو حصته السوقية ووصوله للقطاعات المستهدفة في تلك الأسواق.



وأشارت إلى أن سوقي مصر والسعودية من الأسواق الرئيسية للنمو خارج الكويت، حيث يرى البنك إمكانات كبيرة للاستفادة من القدرات الرقمية المطورة في الكويت لتحقيق النمو في أسواق كلا البلدين.



أجندة البنك الرقمية



وسلطت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة الضوء على أجندة البنك الرقمية، مؤكدة على دمجها في صميم استراتيجيته وهو ما فرض التزاما بإنجازها وكذلك العمل على مواكبة أحدث التقنيات في التكنولوجيا المالية.



وأكدت البحر على أن التوجهات الاستراتيجية تتمحور في أن نصبح بنكا رائدا على المستوى الرقمي في الكويت والمنطقة إضافة إلى بناء جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية وترسيخ ثقافة وعقلية رقمية على مستوى المجموعة بأكملها.



وأضافت أنه ومع تسريع خطط عمل البنك نحو تحسين وتجديد تجارب القنوات المصرفية الحالية وتطوير تجارب جديدة شهدنا خلال الفترة الماضية زيادة كبيرة في استخدام خدماتنا الرقمية.



وبينت البحر أن عملية التطوير التي نعمل عليها تشمل كذلك رأس المال البشري، وذلك من خلال استقطاب أفضل المواهب وتطوير الكوادر البشرية بأفضل برامج وتقنيات التدريب العالمية.



المكتب الرقمي للمجموعة



وأكدت البحر على أن البنك قام بتأسيس المكتب الرقمي للمجموعة وذلك بهدف القيام بدور المنسق الرئيسي لعملية التحول الرقمي، إضافة إلى مسؤوليته عن زيادة محفظة المنتجات والخدمات المبتكرة من خلال عقد الشراكات مع شركات التقنية المالية.



وشددت على أن خدمات إدارة الثروات تعد من الأولويات الاستراتيجية لبنك الكويت الوطني إذ تشكل خدمة سمارت ويلث وهي منصة إدارة الثروات الرقمية الخاصة بالبنك أحد محاور النمو، حيث يمكن لعملاء خدمة الوطني عبر الموبايل من فتح حساب سمارت ويلث لدى شركة الوطني للاستثمار بشكل رقمي وتحويل الأموال إلى حساباتهم بكل سهولة من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل والذي تم ربطه بسلاسة مع خدمة سمارت ويلث.



مركز بيانات متطور



وأضافت أن أولويات البنك أيضا خلال السنوات الماضية تمثلت في الاستثمار في مركز بيانات متطور تم انشائه في الكويت، نظرا لأهمية تحليل البيانات والسلوك الاستهلاكي الذي يمكن البنك من تقديم أفضل المنتجات لعملائه.



وأشارت إلى أن الاستثمار بكثافة في البنية التحتية الرقمية يساهم في تحسين الإنتاجية ويلبي تطلعات العملاء إضافة إلى زيادة الحصة السوقية، وهي عوامل لا تتحقق إلا من خلال الاستفادة من إمكانات البيانات الضخمة، موضحة أن البنك يسعى جاهدا لتحسين موثوقية واستمرارية بنيته التحتية الرقمية مع التركيز الكبير على جوانب الأمن السيبراني والالتزام الرقابي.



ركائز إستراتيجية للاستدامة



وناقشت الحلقة التقدم الذي أحرزه بنك الكويت الوطني على صعيد تحقيق الركائز الاستراتيجية للاستدامة، وقالت البحر: «إن البنك يتطلع إلى مواصلة التقدم في جعل معايير الحوكمة البيئة والمجتمعية أساسا لمناقشاته مع عملائه ودمج التمويل المستدام في جميع عملياته، بالإضافة إلى جعل الاستدامة جزءا لا يتجزأ من ثقافته المؤسسية».



وشددت البحر على أن البنك يعمل جاهدا لكي يرسخ ريادته في مجال الخدمات المصرفية المستدامة، كما سيقوم بالإعلان عن مبادرات لقياس آثار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل أفضل، مع التركيز على الأولويات القصوى والمتمثلة في تقييم الأثر البيئي المباشر وغير المباشر خاصة مع استمرار ظهور المخاطر الناجمة عن التغير المناخي.

الاستثمار في الكفاءات

حول حاجة البنوك لمجموعة من المهارات الجديدة لدعم المزيد من الابتكار والتوسع، قالت البحر:«تتمثل رؤية ورسالة بنك الكويت الوطني دائما للاستثمار في الكفاءات المحلية وهو ما يجعل البنك أفضل مؤسسات القطاع الخاص جذبا للكفاءات الكويتية وهذا ما تعكسه أرقام الموظفين الكويتيين الجدد خلال 2019 أي ما قبل الجائحة والذين تجاوزوا 600 موظف جديد بعام واحد».



وأضافت أن الوطني يركز على إجراءات التوظيف الداخلية والخارجية مع إعطاء الأولوية لموظفينا الداخليين حيث يدعم البنك بشكل كبير الاحتفاظ بالكفاءات الموجودة في البنك وبهدف التحفيز على التطوير الوظيفي. وأكدت على أن البنك قام وعلى مدار سنوات طويلة بتطوير برامج تدريبية فريدة بالتعاون مع أفضل الجامعات على مستوى العالم، لتقديم أفضل وسائل التدريب عالي الجودة لمختلف المستويات الوظيفية في المجموعة.

تعزيز مساواة المرأة

تطرقت الحلقة النقاشية إلى المساواة، حيث شددت البحر على عدم وجود قيود على مشاركة المرأة في القوى العاملة في الكويت بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، مشيرة إلى أن هناك مجالا لزيادة مشاركة المرأة في المناصب العليا وعضوية مجالس الإدارات، وهو الأمر الذي بدأ يكتسب مزيدا من الزخم خلال الآونة الأخيرة.



وأشارت إلى التزام بنك الكويت الوطني بتعزيز المساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في إدارة تطوير المواهب لديه حيث اتخذ البنك العديد من الإجراءات والتدابير بهدف مشاركة المرأة في المناصب القيادية منها زيادة تواجد المرأة في المناصب القيادية من خلال توفير التوجيه والفرص المناسبة للتطور الوظيفي إضافة إلى ترسيخ ثقافة تمكينها على مستوى المجموعة بأكملها.



وأوضحت أن نسب الموظفين لدى البنك تعكس بشكل كبير التزامه بالمساواة بين الجنسين حيث تشكل الإناث 46% من إجمالي الموظفين كما في سبتمبر 2021 كما تتضمن البرامج التي أطلقها البنك في سبيل دعم تمكين المرأة برنامج «تطوير القيادات النسائية».



وأضافت أن البنك يقوم أيضا بتوسيع التزامه بالتنوع والشمول لعملائه عبر إطلاق بعض المنتجات والخدمات للعميلات ورائدات الأعمال، كما سيواصل تطوير مساعيه في هذا المجال بشكل أكبر في إطار التزامه بتعزيز الشمول المالي.