أعلنت بورصة الكويت أنه سيتم يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري عقد جلسة مزاد لبيع عدد 110 ملايين سهم من الأسهم المصدرة لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية تمثل 10% من رأسمال الشركة.



وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي امس، إن عملية البيع مقابل سعر ابتدائي قدره 320 فلسا للسهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 35.2 مليون دينار.



وأوضحت أن تحديد المزاد وتفاصيله جاء بعد الاتفاق بين شركة صناعة الكيماويات البترولية (طرف بائع)، وشركة بوبيان للبتروكيماويات (طرف مشتر).



وبينت البورصة أن هناك شروطا يخضع لها المزاد أبرزها أنه على من يرغب في دخول المزاد إيداع شيك مصدق بقيمة 10% من إجمالي قيمة الصفقة البالغ 3.5 ملايين دينار، وذلك في موعد أقصاه الساعة 9:30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021.



وذكرت أن المزايدة ستبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرا في اليوم المحدد المذكور أعلاه بقطاع عمليات التداول - الدور الثامن في مبنى البورصة، وسوف يرسى المزاد في تمام الساعة 1:15 ظهرا باليوم ذاته على المشتري الابتدائي ما لم يتقدم مشتر آخر بسعر أعلى، وفي حال تقدم مشتر آخر بسعر أعلى من السعر الابتدائي ومضى على هذا السعر 5 دقائق من دون أن يتقدم مزايد آخر بسعر أعلى سوف يرسى عليه المزاد.



وعلى من يرسى عليه المزاد أن يودع باقي مبلغ الصفقة والعمولة المستحقة قبل الساعة 11 من صباح يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021 في حساب الشركة الكويتية للمقاصة ولا يحق له استرداد المبلغ الذي دفعه إذا لم يقم بسداد القيمة الإجمالية للصفقة في الوقت والتاريخ المشار إليهما.



وأكدت البورصة في البيان أن حضور المزاد يقتصر على وسيط البائع ومن يمثل البائع ووسيط المشتري ومن يمثل المشتري المستوفين للشروط سالفة الذكر.