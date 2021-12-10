نظمت رابطة نساء الشرق الأوسط في الأمن السيبراني بمشاركة أكثر من 1300 عضوة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مؤتمرها السنوي الثاني خلال الفترة 29-30 نوفمبر 2021 تحت شعار «نحو مستقبل مرن ومتمكن».



وشاركت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في دعم ورعاية هذه الفعالية العلمية، انطلاقا من أهدافها في تعزيز دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في المجتمع وتشجيع البحث العلمي ونشر الثقافة العلمية، وحرصا منها على بناء القدرات الضرورية لتحقيق التحول الرقمي، وتعزيز المهارات المطلوبة لمواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة، وتمكين المرأة في المجالات التكنولوجية لاسيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد تضمن المؤتمر:



1 - مسابقة التقاط العلم يومي 26 و27 نوفمبر بدعم من منظمة قبعة في الصندوق Hack in the Box، وهي إحدى منظمات التدريب والتعليم الأمنية الرائدة، ومن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي قدمت الجوائز للفائزين.



2 - مؤتمر على مدى يومين: مواكبة للمعايير الجديدة في قطاع الأمن السيبراني، عقد المؤتمر بطريقة هجينة إذ نظم اليوم الأول في 29 نوفمبر افتراضيا عبر الإنترنت، فيما انضم أشخاص من جميع أنحاء العالم إلى المؤتمر الذي عقد في يومه الثاني (30 نوفمبر) فعليا بالرياض، هذا وقد نظم اليوم الثاني من الحدث تحت مظلة أحد أكبر المؤتمرات المتعلقة بالأمن السيبراني في المنطقة «آت هاك كونفيرانس» تحت شعار «إنها تتحدث عن الأمن».



3 - جوائز تكريمية: احتفى المؤتمر رسميا بالنساء البارزات في مجال الأمن السيبراني في جميع أنحاء المنطقة.