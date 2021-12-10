دارين العلي



انهى فريق تركيب العدادات الذكية في وزارة الكهرباء والماء تركيب 35 ألف عداد كهرباء ذكي في القطاعين الاستثماري والتجاري من اجمالي 200 الف عداد ضمن المرحلة الاولى التي تنفذها الوزارة حاليا في محافظتي حولي والفروانية.



وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن عملية التركيب تسير بخطى ثابتة وفقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة والتي يشرف عليها فريق فني مختص يعقد اجتماعات اسبوعية دورية لمتابعة آخر المستجدات وازالة كافة العقبات التي قد تواجه فرق التركيب في كافة المناطق.



وبينت المصادر ان عملية التركيب تتم وفق اشتراطات فنية محددة للتأكد من جهوزية العدادات لأداء المهام المنوطة بها، حيث يقوم فريق المسح الميداني بجمع البيانات السليمة والدقيقة والتي يعتمد عليها فريق التركيب وفريق التخزين الذي يقوم بتسجيل العدادات في المنومة والفواتير المستحقة وغيرها من المهام الاخرى، مؤكدة انه يتم التأكد من تشغيل وسلامة العداد وارساله واستقباله لكافة الاشعارات.



وأشارت المصادر الى انه تم تحويل عدد من العدادات التي تم تركيبها في القطاعين الاستثماري والتجاري الى نظام الدفع المسبق، حيث سيتم شراء وتعبئة الرصيد من خلال التطبيق المخصص لذلك، موضحة ان هذه الطريقة سوف تمنع تراكم المديونية على العميل من جهة وتسهيل عملية التحصيل على الوزارة من جهة اخرى.