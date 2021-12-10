قالت رئيسة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية سعد العبدالله إن حصول المتأهلات من شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات وريادة الأعمال (مي وان) على أعلى جوائز الشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات (جلوبل وان) يؤكد أنها تحقق أهدافها نحو بناء قدرات مهنية متطورة وتقديم حلول علمية لمجابهة التحديات التي تواجه المعنيين بالتنمية.



وأشارت الشيخة فادية السعد في تصريح صحافي بعد إعلان أسماء الفائزات خلال الحفل الختامي لـ «جلوبال وان» الذي أقيم افتراضيا إلى حصول المبتكرة المصرية سلمى مدحت على الجائزة البلاتينية عن تطبيق «متخفيش» والعمانية تسنيم الداوودي بالجائزة الألماسية الشاملة عن مشروع تحويل بذور التمر الى طين.



ولفتت الى فوز نهى ابو يوسف بجائزة تقدير عن مشروع «البكتيريا الجيدة المهندسة وراثيا»، وفوز العمانية رزان الكلباني بجائزة تقدير عن مشروع «المادة المخففة لضرر الأشعة السينية»، مشيرة الى انه للسنة الثانية على التوالي تحصد متأهلات «مي وان» المراكز الأولى عالميا.



وأكدت أن المبادرة التي تعد بمنزلة نافذة للمرأة العربية للوصول إلى العالمية نجحت في تحقيق أهدافها المتمثلة في تقديم حلول تربوية علمية وإبداعية لمجابهة التحديات التي تواجه المعنيين بالتنمية والسعي للشراكة العالمية مع مؤسسات ذات خبرة في مجال التنمية المستدامة للمساعدة في بناء كفاءات عربية قادرة على تلبية الاحتياجات.



بدورها، أعربت رئيسة شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات وريادة الأعمال (مي وان) الشيخة نبيلة سلمان الحمود في تصريح مماثل عن فخرها بهذا الإنجاز وحصد الفائزات للمراكز الأولى عالميا، مشيرة إلى أن (مي وان) رؤية مستقبلية للمضي قدما نحو توجه استراتيجي ورؤية تعتمد على تشجيع المواهب.



وأكدت اعتزازها بالمبادرة كونها تستهدف المرأة ودعم قدراتها، مشيرة إلى أن دعمها وصقل خبراتها المعرفية تمكنها من التعامل مع الوسائل العلمية وأحدث التكنولوجيا وابتكار كل ما هو نافع لخدمة المجتمع الذي تعتبر المرأة عنصرا أساسيا فيه وتلعب دورا رئيسيا في تنميته.