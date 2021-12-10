حصل ثلاثون من الضباط المهندسين والفنيين الكويتيين المبتعثين للدراسة في الاكاديمية الجوية في ايطاليا أمس الخميس على شهادات التخرج التي تؤهلهم للعمل على طائرات اليوروفايتر في القوة الجوية الكويتية.



وقالت سفارتنا بروما في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان السفير الشيخ عزام المبارك الصباح تصدر مع قيادات القوات الجوية الايطالية مراسم حفل تخرج المنتسبين الكويتيين بقاعدة غروسيتو الجوية وسط غرب ايطاليا بحضور الملحق العسكري العميد خالد عبدالمحسن العتيبي.



وذكر البيان أن السفير الصباح هنأ المتخرجين، مشيدا بحسن أدائهم وانضباطهم، وما أبدوه من تفوق في تحصيل العلوم والتقنيات الفنية المتقدمة التي تمثل اضافة نوعية لقدرات الكويت الدفاعية، مؤكدا «أهمية تأهيل العنصر البشري والكوادر الكويتية واكتساب المهارات لتوطين التكنولوجيات الحديثة».