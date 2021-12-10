قام مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان والوفد المرافق خلال زيارتهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بزيارة مكتب شؤون أسر الشهداء بالإمارات في واحة الكرامة، وكان في استقبالهم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي في واحة الكرامة.



وعقد الجانبان اجتماعا في واحة الكرامة بحثا خلاله أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجال رعاية أسر الشهداء.



وأشار الشيخ خليفة بن طحنون إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء حريص كل الحرص على متابعة احتياجات أسر الشهداء، وتمكينها من مواجهة التحديات التي قد تواجهها من خلال مواصلة طرح البرامج والمبادرات وتنفيذ الخطط التي من شأنها توفير البيئة المناسبة لأسر وذوي الشهداء التي يستطيعون من خلالها تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، والمضي قدما في حياة كريمة تضمن لهم مشاركة فعالة في تنمية الوطن وتعزيز إنجازاته.



كما قام العوفان وأعضاء الوفد المرافق بجولة في مرافق واحة الكرامة بمرافقة الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان واطلعوا على التصميم الفريد والمميز للواحة، وما تحمله من مضامين البطولة والشرف والتضحيات التي قدمها شهداء الوطن وما يعكسه هذا النصب من رمزية ودلالة على الوفاء لذكرى شهداء دولة الإمارات الأبرار.



وأكد مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان بعد الزيارة أن ما رأيناه من تصميم وإبداعات صممت لإبراز الدور البطولي لشهداء الإمارات هو مفخرة واعتزاز بالبطولات التي قام بها الشهداء، مضيفا أن هذه الزيارة ستعزز التعاون لخدمة أسر الشهداء وتخليد بطولات الشهداء بين الطرفين.