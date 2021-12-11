عادل الشنان



قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح في تصريح لـ «الأنباء»، إنه ضمن خطة العمل ميكنة الخدمات وتوفير الجهد والوقت على المواطنين، يتم إصدار قرار التخصيص إلكترونيا عن طريق الرسائل النصية، كما انه يتم إدراج الأسماء للدفعات عبر القنوات الرسمية للمؤسسة في «تويتر» و«انستغرام» والموقع الإلكتروني والصحف المحلية، والتي تعمل وفق النظم والإجراءات المعمول بها، وحسب الأولوية التاريخية للطلب الإسكاني.



وأكد الرويح أن ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول فوات موعد القرعة على أحد المواطنين غير صحيح إطلاقا، وأن ما قام به الموظفون تم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، والتي تضمن حقوق أصحاب الطلبات السكنية.



وذكر الرويح أن دفعات توزيع قسائم مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني مستمرة حسب الأولوية، وستقوم المؤسسة باستدعاء المواطنين وفق تاريخ طلباتهم الإسكانية تباعا، وسيتم الإعلان عن دفعات الضاحية الأولى لاحقا وفق الآلية الرسمية المعتمدة والمعمول بها في كل مشاريع الرعاية السكنية.