القاهرة - هناء السيد



دعا وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الإعلام الخارجي، والوكيل المساعد لقطاع السياحة بالتكليف فيصل المتلقم إلى رسم استراتيجية للسياحة العربية تتواكب مع التطورات العالمية وعلى رأسها جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19).



وأكد المتلقم في تصريح صحافي على هامش أعمال الدورة الـ (24) للمجلس الوزاري العربي للسياحة ضرورة الحرص والاهتمام بالإجراءات الاحترازية الصحية للتعافي من جائحة «كورونا» والنهوض بالقطاع السياحي العربي، واصفا السياحة بأنها أصبحت رافدا رئيسيا من روافد الاقتصاد للدول العربية وليست فقط جانبا ترفيهيا، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في هذا المجال. وأشار إلى دعم الكويت لتنشيط المجال السياحي العربي بالتعاون مع الأشقاء بالدول العربية ومنظمة السياحة العربية.



كما لفت المتلقم إلى أن المجلس الوزاري ناقش في اجتماعه عددا من الموضوعات الهامة بشأن السياحة العربية وفي مقدمتها انتخاب مكتبه التنفيذي، معربا عن التهنئة لمصر لانتخابها رئيسا للمكتب وكذلك سلطنة عمان لانتخابها نائبا للرئيس.



وأضاف أن المجلس ناقش كذلك البنود المرفوعة من المكتب التنفيذي التي تهدف إلى توطيد العلاقات السياحية العربية وتبادل الخبرات والتنسيق بينها في مجال التدريب وتطوير قدرات الكوادر البشرية، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على هذه البنود.



وقال المتلقم إن المجلس الوزاري العربي للسياحة اتفق على أن تكون مدينة «مادبا» الأردنية هي عاصمة السياحة العربية لعام 2022.

وكان المجلس الوزاري العربي للسياحة قد دعا الدول العربية وهيئات السياحة فيها والمنظمة العربية للسياحة إلى زيادة أوجه الدعم الفني المقدم إلى دولة فلسطين في إطار التوصيات الواردة في ورقه العمل المقدمة من وزارة السياحة والآثار بدولة فلسطين لتطوير الصناعة السياحة الفلسطينية، إضافة إلى توجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان الإسرائيلي والآثار السلبية لجائحة كورونا التي أضرت بالاقتصاد الفلسطيني.



وتم تكليف المنظمة العربية للسياحة بسرعة تحديد جدول زمني لكل من تلك الدورات ومحتوى البرامج التدريبية، وبيان إجمالي التكلفة المالية لكل منها (التكلفة التي تتحملها المنظمة أو المشارك سواء حضوريا أو عن بعد).



كما دعا المجلس لجنة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة برئاسة مصر إلى تدارس إمكانية إضافة محاور مستجدة على الاستراتيجية العربية للسياحة عند تحديثها تتضمن تنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة وتعزيز ثقة السائح العربي والعمل بالاستراتيجية العربية النموذجية للأمن السياحي التي اعدها مجلس وزراء الداخلية العرب بعد اعتمادها من المجلس العربي للسياحة وتحديد إجراءات صحية احترازية في المجال السياحي لمواجهة الحالات الطارئة كجائحة فيروس كورونا.



وانتخب المجلس مكتبه التنفيذي للأعوام «2021- 2032» برئاسة مصر وسلطنة عمان نائبا، ويضم في عضويته للفترة المقبلة كلا من: المغرب، تونس، الجزائر، العراق، فلسطين.