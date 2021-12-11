محمد راتب



قام مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف أول من أمس بزيارة مزرعة فوزي القطان النموذجية بمنطقة الوفرة الزراعية، وذلك للاطلاع على أحدث الأعمال والمشاريع بالمزرعة والوقوف على آخر التطورات بها، حيث تشتمل على أحواض للاستزراع السمكي والنباتي المائي للمنتجات الزراعية من خضراوات وفواكه ومحاصيل زراعية منتجة بالزراعة المائية.

وأشاد اليوسف بما شهده من إنتاجية عالية للمزرعة مقارنة بباقي المزارع، وذلك باعتمادها على الأنظمة الحديثة والتقنيات المتطورة في إدارة المزارع فقد حققت طفرة إنتاجية، حيث تقدم منتجات طبيعية «أورجانيك» عالية الجودة بالإضافة إلى إنتاج المزرعة لأسماك السيباس، كما أنها المزرعة الأولى في الكويت للاستزراع التجاري للهامور، وتضم مشتلا متخصصا في إنتاج الأزهار والورود المختلفة ونباتات الزينة مما يجعلها مزرعة شاملة متكاملة من الطراز الأول.



‎وأعرب عن سعادته لوجود مثل هذه النماذج الرائعة وما لاحظه من تنظيم عالي المستوى، وتخصيص مساحات كافية لكل حوض بشكل فني متميز عالي الدقة والتنسيق، بالإضافة إلى التزام العاملين في المزرعة بتطبيق الاشتراطات والعمل طبقا للقوانين واللوائح وعدم رصد أي نوع من المخالفات، مما يجعلها ليست فقط مزرعة نموذجية بل نموذجا مشرفا يدعو للفخر، داعيا مختلف مزارع الكويت الى أن تنهج هذا النهج وألا تجعل إنتاجيتها في نطاق محدود، فالتنوع الإنتاجي للمزارع يعود بالنفع الخاص والمنفعة العامة عن طريق تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.