عبدالعزيز الفضلي



أضافت الحركة الكشفية الكويتية انجازا جديدا لسجل انجازاتها الدولية، وذلك بعد فوز ثلاثة من قادتها في اجتماع اللجنة الكشفية العربية والذي عقد في القاهرة برئاسة النائب د.عبدالله الطريجي، وتم اختيار القائد ابراهيم سكين رئيسا للجنة تنمية المجتمع والمسؤولية المجتمعية بالمنظمة الكشفية العربية والقائد ناصر ابل عضوا بلجنة تنمية القيادات وتشجيع التطوع والقائدة ابرار البلوشي عضوا في لجنة الحماية من الأذى.



ويعد حصد هذه المناصب دليلا على المكانة الكبيرة التي وصلت اليها الحركة الكشفية الكويتية والتي يقودها النائب د.عبدالله الطريجي، حيث يعمل جاهدا على تذليل الصعاب والتحديات التي تواجه الحركة محليا وعربيا وعالميا بعد الانجاز الكبير الذي تحقق للكويت مؤخرا باختيار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وبإجماع عربي رئيسا فخريا للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.