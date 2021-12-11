العدواني: وزير الإعلام لن يدخر جهداً في إبراز المبدعين والمنجزين من ذوي الإعاقة وإعطائهم ما يستحقونه



عاطف رمضان



أعرب وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عن فخره وسعادته بـ «الكفيف المبدع» عبدالرحمن العدواني، صاحب ومدير عام مؤسسة فويس فيجن للدعاية والاعلان والنشر والتوزيع والانتاج الفني، وذلك لدوره وهمته وحماسه لتحقيق طموحه.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير المطيري لعبدالرحمن العدواني في مكتبه، حيث قدم الوزير درعا تكريمية للعدواني.



وقال الوزير المطيري في معرض حديثه عن العدواني ان أي مشاركة يشارك فيها في فعاليات ستكون مشاركة فعالة ومتميزة، ونحن نفخر بكل ابداعاته التي يقدمها، معربا عن شكره له، ومتمنيا من الله تعالى ان يسدد خطاه ويوفقه لخدمة الكويت وتحقيق التنمية والريادة من خلال انجازاته الوطنية.



من جانبه، قال «الكفيف» عبدالرحمن العدواني، صاحب ومدير عام مؤسسة فويس فيجن للدعاية والاعلان والنشر والتوزيع والانتاج الفني: الشكر الجزيل والعرفان الجليل الى وزير الاعلام والثقافة والشباب عبدالرحمن المطيري لحفاوة الاستقبال وحرارة الترحيب وروعة الحوار معي.



كما أعرب العدواني عن شكره لتكريم الوزير له، وكلماته الطيبة بحقه وان الوزير لن يدخر جهدا في ابراز المبدعين والمنجزين من ذوي الاعاقة واعطائهم ما يستحقونه.



وزاد قائلا: نحن بكم نفخر ومعكم ننمى ونتطور، ونشكر كل من ساهم معي ولمن أوصل رسالتي الى المعنيين بها.