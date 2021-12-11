محمد العبدالله: تعزيز أواصر التعاون المشترك لتحقيق المصالح وتطلعات شعوبنا

صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يقلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت

احتفت الكويت أمس بضيفها الكبير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، حيث كان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على رأس مستقبلي سموه على أرض المطار. وقد استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في دار يمامة ضيف الكويت الكبير، حيث قلده قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت تقديرا لسموه وما حققه من إنجازات وجهود متميزة للمملكة وشعبها.



وقال صاحب السمو: هذه أغلى شي عندنا (قلادة مبارك الكبير) تُهدى لأفضل شخص في العالم، «واحنا اخوان وأسرة واحدة» ورد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان: أغلى ما عندنا نشوفكم بصحتكم. هذا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط الأسرتين الكريمتين والشعبين الشقيقين. من جهته، قال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ان اللقاء تناول تعزيز اواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات وبما يخدم مصالحهما المشتركة وتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية. هذا، وعقدت جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس المباحثات من جانب الكويت سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ومن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وتناولت المباحثات تقوية أواصر العلاقات الأخوية والوثيقة وسبل تعزيزها وتوسيع أطر التعاون، كما تم استعراض آفاق الدعم الخليجي الموحد لتحقيق المصالح المشتركة وتطلعات الشعوب الخليجية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مستقبلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى البلاد بحضور الشيخ محمد العبدالله والفريق الشيخ أحمد النواف وكبار المستقبلين

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مستقبلا ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى البلاد بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ أحمد العبدالله وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والفريق الشيخ أحمد النواف والشيخ حمد جابر العلي والشيخ ثامر العلي

ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تقدم مستقبلي الأمير محمد بن سلمان

زار البلاد أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه في زيارة رسمية.



وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



وقد رافق سموه وفد رسمي يضم كلا من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزير الثقافة والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرحبا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان سمو ولي العهد وولي العهد السعودي أثناء عزف السلام الوطني للبلدين

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مرحبا بضيف الكويت

رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله مرحبا بولي العهد السعودي سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد مصافحا الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وترحيب من الفريق الركن خالد صالح الصباح والفريق الشيخ فيصل النواف والفريق الركن هاشم الرفاعي والفريق خالد المكراد

صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد خلال استقباله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد



صاحب السمو استعرض مع محمد بن سلمان العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين الأسرتين والبلدين والشعبين الشقيقين

الأمير بحث مع ولي العهد السعودي آفاق التعاون الخليجي المشترك

صاحب السمو قلّد الأمير محمد بن سلمان قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت تقديراً لسموه وما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة وشعبها الكريم

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في دار يمامة مساء أمس أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



هذا، وتكريما لضيف الدولة الكبير قلّد صاحب السمو الأمير أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت، وذلك تقديرا لسموه وما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم من أجل استقرار وأمن وتقدم المملكة وتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين والروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



حضر اللقاء نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل.



وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأنه قد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما يجمعهما من وشائج القربى والأخوة وسبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات وبما يخدم مصالحهما والإعراب عن الابتهاج المشترك بهذه الزيارة الأخوية لضيف الدولة الكبير، كما تم استعراض آفاق التعاون الخليجي لتحقيق المصالح المشتركة وتطلعات الشعوب الخليجية.



هذا، وقد ساد اللقاء جو ودي عكس روح الأخوة المتميزة بين البلدين الشقيقين والرغبة المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.

صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مستقبلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يقلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قلادة مبارك الكبير

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والفريق م.الشيخ أحمد النواف

صاحب السمو الأمير لولي العهد السعودي: احنا إخوان وأسرة واحدة

قلد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد خلال استقباله ضيف الكويت الكبير في «دار يمامة» قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت حيث دار هذا الحوار:ـ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان: السلام عليكم. مساكم الله بالخير.



ـ صاحب السمو الأمير: يا هلا وسهلا.



ـ الأمير محمد بن سلمان: أتعبتم أنفسكم الله يطول عمرك طمني عنكم الله يطول بعمرك.



ـ صاحب السمو الأمير: الحمد لله.. كيف حالكم؟



ـ الأمير محمد بن سلمان: على ما تحب الله يسلمك.



ـ صاحب السمو: أغلى شي عندنا هي قلادة مبارك تهدى لأفضل شخص في العالم.



ـ الأمير محمد بن سلمان: الله يطول بعمرك الله يسلمك.



ـ صاحب السمو: احنا إخوان وأسرة واحدة.



ـ الأمير محمد بن سلمان: أكيد الله يسلمك.



ـ صاحب السمو: هذه أغلى ما عندنا.



ـ الأمير محمد بن سلمان: أغلى ما عندنا نشوفك بصحة الله يسلمك وهاذي غالية لكن أغلى شي عندنا نشوفكم بصحتكم الله يطول بعمرك الله يسلمك.



ـ صاحب السمو: خادم الحرمين شلونه؟



ـ الأمير محمد بن سلمان: على ما تحب الله يسلمك؟



ـ صاحب السمو: تحياتي له.



ـ الأمير محمد بن سلمان: يبلغ الله يسلمك.



ـ صاحب السمو: أغلى شيء عندنا وبأنفسنا.



ـ الأمير محمد بن سلمان: الله يطول بعمرك ويعزك.



ـ صاحب السمو: تحياتي لخادم الحرمين ونتمنى له الصحة والعافية.



ـ الأمير محمد بن سلمان: آمين آمين.. تامرون شي الله يسلمكم.. تامرون بشي؟



ـ صاحب السمو: شكرا.



ـ الأميـر محـمد بن سلمان: ما تشوفون شر الله يسلمك.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة المباحثات الرسمية

سموه ناقش مع ولي العهد السعودي أواصر العلاقات الأخوية والوثيقة وأهم الروابط المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين

ولي العهد بحث مع محمد بن سلمان القضايا المشتركة والمستجدات الإقليمية والدولية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان مساء امس أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه.

سمو ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قبيل جلسة المباحثات

وعقدت جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين، وترأس المباحثات من جانب الكويت سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والذي ضم كلا من رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين في الدولة، كما ترأس المباحثات من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة والذي ضم كلا من أصحاب السمو الملكي الأمراء وكبار المسؤولين في حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وقد تناولت المباحثات تقوية أواصر العلاقــــات الأخويـــــة والوثيقة وأهم الروابط المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة خاصة خلال هذه الزيارة التاريخية وتوسيع أطر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما الثنائية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم استعراض آفاق الدعم الخليجي الموحد لتحقيق المصالح المشتركة وتطلعات الشعوب الخليجية بما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء والتنسيق المستمر في القضايا التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي، كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. هذا، وساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.

سفير خادم الحرمين الشريفين: رفع مستوى التعاون بين دول المجلس في كل المجالات

الأمير سلطان بن سعد

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الكويت تؤكد حرص سموه على وحدة الصف واللحمة الخليجية وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وأضاف الأمير سلطان بن سعد في تصريح لـ «كونا» أن الزيارة التي تأتي استكمالا لجولة سموه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقبيل اجتماع القمة الخليجية الـ 42 المزمع أن تستضيفها مدينة الرياض في 14 ديسمبر الجاري تؤكد الحرص أيضا على رفع مستوى التعاون المشترك بين دول المجلس في المجالات شتى. وأوضح أن سمو ولي عهد المملكة حلّ في بلده الثاني الكويت الشقيقة ضمن الزيارة الرسمية الثانية لسموه منذ توليه ولاية العهد والتي جاءت امتدادا للزيارات المتتالية لقادة المملكة العربية السعودية لأشقائهم حكام الكويت بما يؤكد متانة وتميز العلاقات بين البلدين بعمقها التاريخي الثابت والراسخ منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه.

أكد أنها تأتي استمراراً للتعاون الأخوي بين البلدين

علي الخالد: توقيت الزيارة مهم قبل القمة الخليجية

السفير الشيخ علي الخالد

أكد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للكويت تأتي استمرارا للتعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين وشهدت بحث ملفات مهمة في مجالات متعددة.



وقال: إن الزيارة تأتي في توقيت مهم قبل انعقاد القمة الخليجية المزمع إقامتها هذا الشهر في (الرياض)، مما يشير إلى أنها تأتي لزيادة توحيد المواقف وتقاربها وهو ما يصب في مصالح البلدين ودول الخليج العربي عامة.



وأكد أن التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والمبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد مؤخرا محل اهتمام، كذلك بحث تعزيز التعاون في مجالات الطاقة وصولا إلى الأهداف المرجوة منها والوصول إلى إنتاج الطاقة المستدامة النظيفة.



وأشار إلى أن لقاء المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في البلدين سيعطي فرصة ثمينة لبحث مجالات التعاون المتعددة ويفتح آفاق للتعاون الاقتصادي المشترك لتحفيز القطاعين الحكومي والخاص، وصولا إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تخدم (رؤية الكويت 2035) و(رؤية المملكة 2030)، وتعزز فرص الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين.



وأكد أن العلاقات الكويتية ـ السعودية متينة وقوية وراسخة في تاريخ البلدين، والزيارات المتبادلة ـ في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده ـ تؤكد وترسخ هذه العلاقة التي تعد نموذجا للعلاقات بين الدول وتمهد لزيادة التعاون وتوحيد المواقف في جميع المحافل.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مودعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان سمو ولي العهد مصافحا ولي العهد السعودي قبيل مغادرته سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مصافحا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

ولي العهد السعودي أكد أن المباحثات المشتركة عززت الرغبة في تعميق التعاون بالمجالات كافة

ضيف الكويت الكبير شكر الأمير وولي العهد: زيارتنا أكدت عمق العلاقات

غادر البلاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء أمس وذلك بعد زيارة رسمية للبلاد، وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس ديوان سمو ولي العهد، الشيخ أحمد العبدالله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية شكر بعث بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مغادرته دولة الكويت بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها: صاحب السمو الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، أمير دولة الكويت



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ الشكر والتقدير لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.



صاحب السمو، لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلـــدين والشعبـيــــن الشقيقين.

الشيخ حمد جابر العلي مودعا ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفي وداعه الشيخ محمد العبدالله والشيخ د.أحمد ناصر المحمد

سائلا المولى عز وجل لسموكم الكريم دوام الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري. كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية شكر بعثها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مغادرته دولة الكويت بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:



صاحب السمو الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله



ولي العهد في دولة الكويت



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:



يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.



صاحب السمو، لقد أكدت المباحثات المشتركة التي عقدناها متانة الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين والرغبة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله. متمنيا لسموكم دوام الصحة والسعادة، ولدولة الكويت وشعبها الشقيق اطراد التقدم والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.