رحبت شركة بوتيكات بضيف الكويت العزيز والغالي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، حيث أكدت الشركة على أن العلاقات الكويتية ـ السعودية تعد نموذجا استثنائيا وفريدا للعلاقات بين الدول، وذلك نظرا لارتكازها على روابط أخوية وتاريخية بين القيادتين والشعبين الشقيقين، علاوة على المصير المشترك بين البلدين.



وأشادت الشركة في بيان ترحيبي بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت، بالنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خاصة ان هذه النهضة الكبيرة يقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.



وقالت «بوتيكات» انه يحسب لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اهتمامه الكبير بالبدائل الاقتصادية للنفط، والتي تتمثل في تعزيز قدرات المملكة العربية السعودية بمجالات السياحة والتكنولوجيا والصناعة، مشيرة إلى أن المملكة أصبحت جاهزة الآن للانطلاق بكافة المجالات خاصة المجال السياحي، حيث أصبحت السعودية وجهة سياحية لكل اهالي الكويت والخليج.



وفي ختام البيان، أكدت شركة بوتيكات على أن الكويت قيادة وشعبا ترحب بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في بلده الثاني بين إخوانه وأهله، مشددة على أن التاريخ يجمع البلدين بطريقة مصيرية، فعلاقة شعبي وقيادات البلدين تسودها المحبة والمودة والتفاهم والتقدير المشترك والفزعة المشتركة.