الهويدي: التنسيق المشترك بين إعلام البلدين ووضع خطة عمل محددة لتحقيق الأهداف المرجوّة

المالك: تحديات كبيرة تلقي على عاتق الإعلام الرسمي والخاص مسؤولية مساندة القادة لتجاوزها

الراشد: نرحب بفتح آفاق جديدة من التعاون بين جمعية الصحافيين الكويتية وهيئة الصحفيين السعودية

الصيني: دول مجلس التعاون ستشهد خلال العام 2022 خليجاً موحداً يختلف عن السابق



أكد رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك أهمية زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير محمد بن سلمان الى الكويت، قائلا انها «تأتي لتهيئة الأجواء لقمة تاريخية ستعقد في الرياض بعد عدة أيام».

وأضاف المالك الذي يترأس الوفد الإعلامي المصاحب لزيارة الأمير محمد بن سلمان في تصريح لـ«كونا» على هامش لقائه أمس عددا من القيادات الاعلامية بوزارة الإعلام و«كونا» وجمعية الصحافيين الكويتية، ان هذه الزيارة تأتي ختاما لجولة خليجية قام بها سمو ولي العهد السعودي.



وقال: ان هذه هي الزيارات الرسمية السعودية الأولى بعد المصالحة الخليجية والتي كان للكويت دور فاعل فيها منذ تبنى أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله أمر تحقيقها، مشيرا الى ان هناك تحديات كبيرة تواجه المنطقة وتلقي على عاتق الإعلام الرسمي والخاص مسؤولية كبيرة لمساندة جهود قادة دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل تجاوزها والعبور بالمنطقة الى بر الازدهار والنماء لشعوبها.

من جانبها، اعتبرت وكيلة وزارة الإعلام الكويتية منيرة الهويدي في تصريح مماثل، ان هذه الزيارة الأخوية لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تأتي تكريسا للعلاقات التاريخية المتجذرة بين الكويت والمملكة العربية السعودية على مر العقود.



وذكرت الهويدي ان هذه اللقاءات الإعلامية تهدف الى رفع مستوى التنسيق الإعلامي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خصوصا في مجال الاخبار والإذاعة والتلفزيون وتبادل الخبرات التدريبية، مشيرة الى ضرورة وجود تنسيق مشترك بين قطاعات الاعلام المختلفة في البلدين من خلال وضع خطة عمل متخصصة ومحددة من أجل الوصول الى الأهداف المرجوة في اقرب وقت، ومعربة عن سعادتها بالانفتاح والتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة خصوصا في المجال الإعلامي اضافة الى احتضانها المكاتب الرئيسية لمختلف وسائل الاعلام المهمة العاملة في المنطقة.



بدوره، أشاد رئيس جمعية الصحافيين الكويتية الزميل عدنان الراشد بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الى الكويت، معتبرا انها «غير مستغربة، فهو قدم إلى داره وبين أهله».



ونوه الراشد بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين منذ مطلع القرن الماضي، لافتا الى الارتياح الذي تشعر به شعوب دول مجلس التعاون من الجولة الأخوية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والنتائج الطيبة بدءا من سلطنة عمان وانتهاء بالكويت، معربا عن ترحيبه بفتح آفاق جديدة من التعاون الإعلامي والصحافي بين جمعية الصحافيين الكويتية وهيئة الصحفيين السعودية والتأكيد على التعاون القائم، مشيرا الى ابرام اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين خلال الأسابيع المقبلة في مدينة الرياض.



في السياق ذاته، قال رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية عثمان الصيني، ان زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمثل مرحلة مفصلية في العلاقات بين البلدين والعمل الخليجي المشترك في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة على مختلف الصعد.

واعتبر الصيني أن شعوب دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد عام 2022 «خليجا موحدا يختلف عن السابق»، مؤكدا أنها «تأتي نتيجة لجولة سمو ولي العهد لقادة دول المجلس وختامها في الكويت والقرارات التي ستطرح بالقمة الخليجية المقبلة في الرياض بعد أيام».