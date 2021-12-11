دارين العلي



أكدت عضو مجلس الأمناء في كلية العلوم والتكنولوجيا د.ندى المطوع، أن زيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للكويت تعزز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

ولفتت إلى أن أهمية توقيت الزيارة في استباقها قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد بالرياض، حيث تأتي جولة سموه الخليجية تعزيزا للتعاون وتنسيق المواقف تجاه قضايا المنطقة.



ولفتت د.المطوع إلى أنه تماشيا مع رغبة الكويت في تعزيز مسيرتها التنموية، من المتوقع أن تنظر الكويت باهتمام الى الشق الاقتصادي والاستثماري من الزيارة.