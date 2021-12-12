استعرض المهندس الكويتي عادل الوصيص أمس براءات اختراعاته الأربعة من خلال مشاركته بركن خاص بجناح الكويت في «اكسبو دبي».



وقال الوصيص في تصريح لـ «كونا» ان اختراعاته هي: «حزام الأمان» و«المروحة الطولية» و«الري بالبخار البارد» و«المطرقة الهوائية»، موضحا ان «حزام الأمان» يتم ارتداؤه بسهولة عند حدوث الحرائق في البنايات والابراج الشاهقة ويساهم بإنقاذ الناس من خلال كسر النوافذ المضغوطة التي لا تفتح بالطرق الاعتيادية، ويتم بعد ذلك استخدام الحزام للنزول الى اسفل المبنى بشكل سهل وآمن.



وأضاف ان اختراع «المروحة الطولية» يشمل جهازا ينتج الكهرباء من قوة الرياح ويتحرك باتجاه الهواء، حيث يقوم بضغط الهواء للمرور بحيز ضيق وعندها تزيد سرعة الهواء وكثافته، لافتا الى أن اختراع «الري بالبخار البارد» يقوم بتنقية تحويل المياه المالحة وغير الصالحة للشرب الى مياه نقية خالية من الأملاح عن طريق خزان مفرغ من الهواء لتقليل درجة غليان الماء وباستخدام الطاقة الشمسية لرفع حرارة الماء واكتساب الطاقة اللازمة لعمل النظام كذلك يكون الري في مكامن خاصة ويمكن أيضا التسميد السائل فيها.



وحول «المطرقة الهوائية» قال إنه جهاز مخصص لكسر الزجاج الصلب اثناء تسرب الغاز أو الحريق أو الاختناق أو نقص الأوكسجين في الغرفة وصعوبة الخروج من الأبواب.



يذكر ان الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وانطلاقا من حرصها على دعم المواهب الخليجية اختارت افضل ستة مخترعين خليجيين وأبرزت براءات اختراعاتهم بشاشة عرض في جناحها بالمعرض ومنهم الكويتي عادل الوصيص واختراعه «المطرقة الهوائية».



وفي هذا السياق عبر الوصيص عن بالغ امتنانه لمكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة للمجلس على هذه البادرة اللافتة في هذا المعرض الذي يتخذ شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» ودعمه للمبتكرين من أبناء دول مجلس التعاون في مجالات الاستدامة والتنمية.



وأشار الى ان اختياره من بين نخبة من المخترعين الكويتيين يحفزه على مواصلة مشواره وابتكار المزيد من الاختراعات في المستقبل.



وكان الوصيص حصل على العديد من الميداليات الذهبية عن اختراعه «حزام الأمان» خلال مشاركاته بعدة معارض عالمية منها المعرض الدولي للاختراعات والابداعات والتقنيات «ايتس 2017» في ماليزيا والمعرض الدولي السادس للاختراعات بالكويت عام 2013.