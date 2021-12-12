دارين العلي



تسلمت وزارة الكهرباء والماء يوم الخميس الماضي مواقع اجهزة البصمة الجديدة في مبنى الوزارة بالكامل من الشركة المنفذة بعد اجراء كافة الاختبارات عليها.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه تم تسلم موقع الوزارة الرئيسي في جنوب السرة بطاقة استيعابية تبلغ 26 جهازا جديدا تم ربطها بالنظام وملحقات الشبكة وتحويل البيانات عليها وتشغيلها بالكامل.



وأوضحت المصادر انه تم توزيع الأجهزة على عدة مواقع بما يتناسب مع تجنب الازدحام الذي يحصل اوقات المغادرة من الدوام، لافتة الى انه يوم الخميس الماضي بعد تسلم العدادات لم تستغرق عملية الانصراف للموظفين اكثر من 5 دقائق في حين كانت تستغرق حوالي النصف ساعة.



وقد تم توزيع الاجهزة بشكل منفصل على مدخل الوكلاء وكذلك على بوابات الدخول الخروج للموظفين ما ساعد على تخفيف حدة الازدحام.



وأوضحت المصادر ان فريق البصمة والشركة المنفذة أشرفا على عمل النظام في اليوم الأول للتطبيق للتأكد من فعاليته وتفادي اي عوائق وقد تميزت الحركة بالانسيابية والسرعة.



ودعت المصادر كافة الموظفين الذين لم يحدثوا بياناتهم حتى اليوم بضرورة مراجعة المكاتب الادارية لفريق البصمة للقيام باللازم، لافتة الى انه حتى اليوم تم تحديث بيانات 17 الف موظف من حوالي 27 الف موظف يعملون في الوزارة.



ويذكر ان جهاز البصمة الجديد يعمل على نظام بصمة الوجه والاصبع والبصمة الذكية عبر الهاتف والتي يمكن من خلالها رصد حركة حضور وانصراف الموظفين بشكل دقيق.