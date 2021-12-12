اختتمت أمس السبت فعاليات معرض العطور وأدوات التجميل التي احتضنت فعالياته قاعات ومرافق أرض المعارض بمشرف وبتنظيم مشترك مع شركة (بوتيكات) الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية استمرت لمدة 17 يوما لاقت إقبالا واسعا وكبيرا من قبل المستهلكين ومحبي العطور والروائح الزكية.



وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم أن نجاح معرض العطور الذي يعد أهم الفعاليات والتظاهرات الاقتصادية المهمة في الكويت جاء نتيجة تظاهر جهود الجميع من تعاون الجهات والمؤسسات الرسمية في الدولة وبتنظيم شركة (بوتيكات) والقائمين عليها، مشيدة بالأدوار الكبيرة التي قاموا بها خاصة في الفترة الراهنة بظروف جائحة كورونا.



وقالت ان معرض العطور أضحى ذات سمعة كبيرة دوليا، ما يؤكد المكانة العالية التي يحظى بها المعرض بين الشركات العاملة في القطاع في العالم ما ينعكس إيجابا على صورة الكويت ووضعها على خارطة أكبر الدول المنظمة للمعارض الدولية المتخصصة، مضيفة أن معرض الكويت الدولي على استعداد تام لإقامة واحتضان المعارض والمؤتمرات بمختلف أنشطتها خلال الفترات المقبلة.



ويحظى معرض العطور وأدوات التجميل بمشاركة كبيرة بلغت أكثر من 450 شركة محلية وخليجية ووكالات عالمية وضمت أيضا 797 جناحا تحت رعاية 13 شركة رئيسية متخصصة في مجال العطور والبخور تنافست فيما بينها من خلال طرح آخر المنتجات الخاصة بها فضلا عن الأسعار التنافسية والخصومات المميزة.



من جهة أخرى، تتواصل فعاليات (معرض بازار) التجاري الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي في قاعة (A-B) بأرض المعارض الدولية بمشرف خلال الفترة من 7 إلى 16 الجاري.



وصرحت الدهيم بأن عدد الأجنحة المشاركة في المعرض بلغ 120 بمختلف الشركات والمؤسسة التجارية والمحلية والإقليمية جاءت تعرض منتجاتها وبضائعها المختلفة من بلدان مثل مصر والسعودية والإمارات واليمن وتونس والأردن وفلسطين والهند وباكستان والصين وسورية ولبنان.