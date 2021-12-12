مريم بندق



تشارك الكويت بوفد يرأسه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 42 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 14 الجاري والتي تستمر يوما واحدا، ويضم الوفد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ووزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس والقياديين في ديوان سمو ولي العهد. من ناحية اخرى، أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لم توجه دعوة إلى اجتماع اعتيادي أو استثنائي لمجلس الوزراء حتى مساء أمس، مشيرة إلى أن الأوضاع الصحية مستقرة



ولا حاجة إلى اعلان قرارات بالإغلاق. وحول إضافة أي دول أخرى الى قائمة الدول الافريقية الـ 9 التي يمنع غير الكويتيين القادمين منها من دخول الكويت مباشرة ويشترط عليهم قضاء 14 يوما في دولة ثالثة، ردت المصادر قائلة: حتى الآن



لا قرار بإضافة اي دول أخرى. ومن الأهمية ذكر أن هناك مطالبات بإجراء فحص الـ PCR في مطار الكويت للقادمين من الدول الـ 9 سواء مباشرة او ترانزيت لمنع انتشار فيروس أوميكرون للمخالطين في حالة وجود أي اصابة.



وبشأن موعد إعلان الحكومة، اكتفت المصادر بالقول: لقد بدأ العد التنازلي للإعلان.