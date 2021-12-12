عادل الشنان



وجه مدير ادارة مشاريع المنطقة الاولى في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الذايدي كتابا رسميا الى مدير العلاقات العامة والاعلام بشأن لجنة الاستلام المبدئي لمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطبقة السطحية للأسفلت والبنود المرتبطة بها وإنارة الطرق لمواقف السيارات بالقطع (4-3) في مشروع النسيم الاسكاني للعقد رقم م.ع. ل. س/ ع/ 1429 - 2020/ 2021، مشيرا الى انه بناء على القرار رقم (1413) بتاريخ 2021/12/02 (مرفق 1) نحيطكم علما بأن اجتماع لجنة الاستلام الابتدائي سيكون في مكتب المهندس المقيم للعقد يوم الأربعاء 15 الجاري في تمام الساعة 9:00 صباحا.