أخفق برشلونة بالعودة إلى جادة الانتصارات وتعادل مع أوساسونا بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم أمس، ورفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، وسجل للبلاوغراناغونزاليس (12) وعبدالصمد الزلزولي (49) فيما سجل لأوساسونا ديفيد غارسيا (14) وازيغيل افيلا (88) ورفع رصيده إلى 22 نقطة ويحتل المركز العاشر.

ومن جهة اخرى، عزز إشبيلية رصيده في المركز الثاني من الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفة أتلتيك بلباو 1-0 في المرحلة الـ 17، مضيقا الخناق على ريال مدريد المتصدر. ويدين النادي الأندلسي بالنقاط الثلاث إلى مهاجمه الدنماركي توماس ديلاني صاحب الهدف الوحيد (38).

ورفع إشبيلية، وله مباراة مؤجلة على أرضه أمام برشلونة الجريح في 21 الشهر الجاري، رصيده في المركز الثاني إلى 34 نقطة متأخرا بفارق 5 نقاط عن النادي الملكي المتصدر الذي يستقبل في ديربي العاصمة جاره اللدود أتلتيكو الأحد.

وعوض إشبيلية خيبته الأوروبية بعد فشله في التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بخسارته أمام سالزبورغ النمسوي 0-1 الأربعاء وحلوله ثالثا في مجموعته.

وزاد إشبيلية من محن بلباو الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الثماني الاخيرة حقق خلالها خمسة تعادلات مقابل ثلاث هزائم، وتحديدا منذ فوزه على فياريال 2-1 في المرحلة العاشرة في أكتوبر. وفي مباراة ثانية، حقق فالنسيا فوزا متأخرا على ضيفه إلتشي 2-1 وتقدم للمركز السابع مؤقتا، وهذا الفوز الثاني تواليا لفريق «الخفافيش»، رافعا رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع مؤقتا، في المقابل، تجمد رصيد إلتشي عند 15 نقطة في المركز السادس عشر، متساويا مع ألافيس الذي تعادل مع ضيفه خيتافي 1-1.

كما فاز إسبانيول على ليفانتي 4-3.

وتختتم المرحلة اليوم بلقاء قادش مع غرناطة.