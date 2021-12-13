تتجه الأنظار اليوم إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية، حيث تسحب قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال، مع حتمية فرض مواجهات ثقيلة نظرا الى أسماء بعض الفرق غير المصنفة.



وكان محتما منذ أن سحبت قرعة دور المجموعات أن يشهد ثمن النهائي مواجهات من العيار الثقيل بعدما وضع مان سيتي الإنجليزي مع باريس سان جرمان الفرنسي (المجموعة الأولى)، وليفربول الإنجليزي مع أتلتيكو مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وحتى بورتو البرتغالي (الثانية)، وريال مدريد الإسباني مع إنتر الإيطالي (الرابعة)، وبايرن ميونيخ الألماني مع برشلونة الإسباني (الخامسة)، وتشلسي الإنجليزي حامل اللقب مع يوفنتوس الإيطالي (الثامنة).



وبما أن فرق سان جرمان، أتلتيكو، إنتر وتشلسي تأهلت الى ثمن النهائي في المركز الثاني، فإنها بطبيعة الحال تواجه خطر خوض مواجهة شاقة مع احترام مبدأ عدم لقاء فريقين من نفس البلد، أو فريقين كانا معا في دور المجموعات. ويواجه «باريس» بنجومه ميسي، والبرازيلي نيمار، وكيليان مبابي ورفاقهم خيارات صعبة، إذ قد يجتمع نادي العاصمة الفرنسية مجددا بريال مدريد في لقاء سيحمل نكهة خاصة ليس لميسي ونيمار وحسب، بل للوافد الجديد الآخر سيرخيو راموس لأنه سيواجه فريقه السابق إن كان قلب الدفاع متعافيا.



كما هناك إمكانية لقاء بايرن ميونيخ أو ليفربول اللذين يعتبران المرشحين الأوفر حظا للفوز باللقب بعدما أنهى الفريقان دور المجموعات بالعلامة الكاملة، على غرار آياكس أيضا لكن الأخير كان في مجموعة أقل صعوبة تضم دورتموند وبشيكتاش التركي وسبورتينغ.



وتقام مباريات ثمن النهائي في 15 و16 و22 و23 فبراير ذهابا و8 و9 و15 و16 مارس إيابا.



وتسحب الاثنين أيضا قرعة الملحق الإقصائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بنظامها الجديد.