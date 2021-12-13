تستضيف العاصمة السعودية الرياض غدا حدثا كرويا غير مسبوق، يتضمن مواجهة فريدة من نوعها بين الفريقين العريقين، برشلونة الإسباني، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، تحت اسم «كأس مارادونا» تكريما للاعب دييغو أرماندو مارادونا، الذي يصنفه كثيرون على أنه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن البطولة تقام لتكريم لأسطورة الكرة العالمية، دييغو ارماندو مارادونا الذي صعد من مدينة بوينس آيرس إلى النجومية، كأبرز لاعب في تاريخ كرة القدم، حيث شهد العالم مشاعر حزن عميقة عقب خبر وفاته التي تصدرت عناوين جميع الصحف قبل عام من الآن.



وقدم مارادونا أفضل أداء فردي في تاريخ كأس العالم في المكسيك عام 1986م.