توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، بلقب بطولة العالم لسيارات فورمولا 1 للمرة الاولى في مسيرته الرياضية، بعد الفوز بجائزة أبوظبي الكبرى الختامية لهذا الموسم، من منافسه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة امس على حلبة مرسى ياس.



وشهد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، منافسات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.



واقتنص فيرستابن صدارة جدول الترتيب خلال الثواني الأخيرة من عمر السباق، بعد سيطرة شبه تامة من البريطاني لويس هاميلتون على المقدمة.



وكان هاميلتون يأمل في التتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، ليحطم رقم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، لكنه لم يوفق.



ودخل السائقان السباق الأخير وهما على المسافة ذاتها من حيث عدد النقاط في سيناريو لم يحصل في البطولة منذ عام 1974.



وبدا هاميلتون في طريقه لحسم لقبه الثامن والانفراد بالرقم القياسي قبل أن يحصل حادث قبل 5 لفات على النهاية، فدخلت سيارة الأمان لأربع لفات ومنحت فيرستابن لفة واحدة لمحاولة تجاوز غريمه ونجح في استغلالها على أكمل وجه، مستفيدا من إطاراته الجديدة.