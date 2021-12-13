أسدى أودينيزي خدمة إلى إنتر ميلان ونابولي بتعادله مع ضيفه ميلان المتصدر 1-1 السبت في المرحلة الـ 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وبكر أودينيزي بالتسجيل عبر مهاجمه البرتغالي بيتو بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة (17)، لكن العملاق الدولي السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش أدرك التعادل لميلان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة.



وهو الهدف السابيع لإبراهيموفيتش في الدوري هذا الموسم، لكنه لم يكن كافيا لميلان لمصالحة جماهيره عقب خروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا بحلوله في المركز الأخير في مجموعته خلف ليفربول الانجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي.



وكان ميلان يمني النفس بالفوز الثالث تواليا للاحتفاظ بالصدارة لكنه سقط في فخ التعادل للمرة الثالثة هذا الموسم فرفع رصيده إلى 39 نقطة وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الثالث.



كما فرمل فينيتسيا صحوة ضيفه يوفنتوس عندما أرغمه على التعادل 1-1، ليوجه فينيتسيا ضربة جديدة إلى يوفنتوس الساعي إلى التواجد بين الأربعة الكبار لضمان إحدى بطاقات مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث تراجع فريق «السيدة العجوز» الى المركز السادس بفارق ست نقاط خلف أتالانتا الرابع والذي يملك فرصة توسيعه إلى تسع نقاط في حال فوزه على مضيفه فيرونا الأحد.



وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة في بداية المباراة بإصابة نجمه وصانع ألعابه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا وتحديدا في الدقيقة 12 فترك مكانه للواعد البرازيلي كايو جورج (19 عاما).



وفي مباراة ثالثة، قاد المهاجم الدولي الصربي دوسان فلاهوفيتش فريقه فيورنتينا إلى إكرام وفادة ضيفه ساليرنيتانا برباعية نظيفة كان نصيبه منها ثنائية، ليرتقي الفائز إلى المركز الخامس برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين أمام يوفنتوس، فيما مني ساليرنيتانا بخسارته الثالثة تواليا والثالثة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز الأخير.



وتختتم المرحلة الـ 17 اليوم، بلقاء يجمع روما مع سبيتسيا، ويأمل المدرب البرتغالي لذئاب العاصمة الإيطالية الخروج من مأزق النتائج المتواضعة في الأسابيع الماضية.