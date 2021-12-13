الديوان الأميري ينعى المغفور لها الشيخة وفيقة مبارك الحمد الصباح نعى الديوان الأميري المغفور لها الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح عن عمر يناهز 70 عاما ووارى جثمانها الثرى بعد صلاة عصر امس «إنا لله وإنا إليه راجعون».



هواتف التعازي (رسائل نصية):



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النساء: 99795555.



استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية كينيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.