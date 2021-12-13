قال سفيرنا لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم العبدالله ان السفارة لم تتلق اي معلومة بشأن اصابة اي مواطن في الاعاصير الاخيرة حتى الآن فيما دعا المواطنين هناك الى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.



جاء ذلك في بيان لسفارتنا لدى الولايات المتحدة تلقته «كونا» بعد 30 إعصارا شهدتها ولايات أركنساس وإلينوي وكنتاكي وميسوري وميسيسيبي وتينيسي.



ووفقا للبيان أوضح الشيخ سالم ان السفارة على تواصل مع الجهات المختصة لمتابعة اي تطور، مؤكدا ان السفارة والقنصليات العامة في مدينتي لوس انجيليس ونيويورك والمكاتب الفنية الملحقة يقومون بمتابعة حثيثة للاطمئنان على الطلبة والمواطنين المتواجدين في هذه المدن.



وفي هذا الصدد، تحث السفارة المواطنين والطلبة على الاستمرار في التواصل معها ومع المكاتب الفنية الملحقة وذلك على الأرقام التالية:



٭ سفــارة الكويــــت 12022620758+



٭ القنصلية في نيويورك 19172426688+



٭ القنصلية في لوس أنجيليس 13102793644+



٭ المكتب الثقافي 12023642104+



٭ المكتب الصحي 12023202415+



٭ المكتب العسكري 12028180666+