تحيي سفارتنا لدى إسبانيا غدا الثلاثاء فعالية غير تقليدية بمناسبة مرور 60 عاما على إرساء العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الصديقين بما يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.



وقالت السفارة في بيان انها ستقيم طاولة مستديرة تلتقي فيها مختلف القطاعات الإسبانية بشقيها العام والخاص مع نظيرتها من الجانب الكويتي لتناول عدد من القضايا التي تهم الطرفين بما يساهم في ترسيخ علاقات التعاون على جميع الصعد.



وتمثل تلك القطاعات أبرز مجالات التعاون التي تتصدر أولويات وزارة الخارجية الكويتية خلال السنوات الخمس المقبلة وفي طليعتها مسائل الأمن السيبراني والأمن الغذائي والتعليم والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم.



وستستهل الفعالية بكلمة مسجلة لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألبارير.



وسيشارك في الطاولة المستديرة من الجانب الكويتي من خلال الاتصال المرئي ممثلون من وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتعليم العالي ووزارة الصحة.



أما من الجانب الإسباني فسيشارك فيها وبحضور شخصي ممثلون من غرفة التجارة والصناعة الإسبانية والقطاع الصحي بشقيه العام والخاص ووزارة الخارجية ممثلة في الإدارات المعنية في الأمن السيبراني والغذائي والاقتصاد وكذلك مجلس الجامعات الإسبانية ونادي رجال الأعمال ووزارة الصحة الإسبانية وعدد من رجال الأعمال المهتمين بالتجارة والاستثمار مع الجانب الكويتي.



وسيتناول المشاركون قضايا التعاون في مجالات الأمن السيبراني والغذائي والاستثمار والصحة والتعليم وسيسلطون الضوء بشكل خاص الجوانب السلبية الناجمة عن جائحة فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد -19) بعدما برزت على السطح عدد من المسائل التي تحتاج الكويت إلى التعاون فيها مع الدول الصديقة.



وتهدف الفعالية إلى تبادل المرئيات والأفكار لتعزيز التعاون في القطاعات المذكورة، كما سيستعرض الجانب الإسباني خلالها نماذج ناجحة للشراكات في هذه القطاعات مع دول أخرى.