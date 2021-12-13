اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الصديقة لدى الكويت إلينا رامانويسكي وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين بالإنابة المستشار نواف الأحمد.



كما اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري مع سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة لدى الكويت عبدالملك بوهدو، وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.



حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.