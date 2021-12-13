ألاء خليفة

اعلن الدكتور إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بأنه ستعقد انتخابات جمعية أعضاء هيئة التدريس للدورة النقابية 2021 /2023 اليوم الاثنين 13/12/2021 في مقر الجمعية بالشويخ من الساعة 6:00 إلى 9:00 مساءً .

وذكر الحمود إن الانتخابات هي ممارسة ديمقراطية وانتخابات أساتذة الجامعة ستكون بإذن الله نموذجاً لحرية الرأي وحرية التعبير تعكس تصرفات نخبة المجتمع في التعاطي مع هذه الحريات وترجمتها على حقيقة الواقع .

وتابع قائلا : اننا لسنا بحاجة لبيان المحظورات أثناء ممارسة الانتخابات والإدلاء بالأصوات فنحن نخاطب عقول الأمة والنموذج الذي يقتدي به الطالب و المواطن وأعضاء الهيئة التدريسية هم النخبة والقدوة للأجيال والشباب ، ومع ذلك فإننا نبين بعض الموجبات والالتزامات والمحظورات التي يتعين التقيد بها والتي يترتب على مخالفاتها بطلان ورقة الانتخاب أو الحرمان من الإدلاء بالصوت وذلك على النحو الآتي :

1- موعد الانتخاب من الساعة 6:00 إلى الساعد 9:00 مساءً في مقر جمعية أعضاء هيئة التدريس في الحرم الجامعي في الشويخ .

2- يجب إبراز البطاقة المدنية أو الهوية الجامعية ولن يسمح بالانتخاب بدون إثبات الشخصية .

3- يجب أن يكون الناخب مقيداً في جداول الانتخابات وأن يكون قد تم القيد بحد أقصى يوم الخميس الموافق 2/12/2021 حتى تمام الساعة 5:00 مساءً .

4- يحظر التصوير بأية آلة أو وسيلة ويترتب على تصوير ورقة الانتخابات بطلان الورقة والمسائلة القضائية للقائم بالتصوير .

5- الانتخاب شخصي فلا يسمح بالتوكيل أو التفويض لممارسته .

6- التصويت يكون لتسعة مرشحين فقط سواء من قائمة واحدة أو من القائمتين والزيادة على ذلك تبطل الورقة ولا يوجد مانع في اختيار عدد أقل من تسعة .

7- أية إشارة أو علامة تورد على ورقة الانتخاب تبطلها وشدد الحمود بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وهدفنا جميعاً خدمة أعضاء الهيئة التدريسية ورفعة مكانتهم المعنوية والمادية في المجتمع والارتقاء بجامعة الكويت ومكانتها في مدارج التصنيف العالمي

ونوه الحمود بان أعضاء الهيئة التدريسية مدعوون للعشاء حول حمام السباحة والاستمتاع بأجواء الممارسة الديمقراطية في بلد الديمقراطية الكويت الغالية.