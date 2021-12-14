ضمن أيام قرطاج المسرحية، وعلى خشبة المسرح البلدي، قدمت مسرحية «أليس في بلاد العجائب» التي صاغها باللغة العربية الفصحى شعرا الكاتب والناقد المسرحي علاء الجابر، وقدمتها فرقة قفصة المسرحية وأخرجها المخرج التونسي الراحل مكرم نصيب لتكون آخر عمل قدمه للمسرح قبل رحيله متأثرا بفيروس كورونا.



قدمت المسرحية وسط حضور كبير اكتظت به قاعة المسرح البلدي الكبير، واختتم العرض بفرحة فريق العمل بالمنجز، ممزوجة بدموع الحزن على الفقيد الفنان مكرم نصيب الذي كان يخطط لعرض هذه المسرحية ضمن المهرجان، لكن القدر لم يهمله ليكون بين أعضاء فريقه.



وكان الجابر قد حل ضيفا على أيام قرطاج مشاركا بالعديد من أنشطته وندواته، إضافة إلى تقديم عرضه من قبل فرقة تونسية. وذلك بعد مشاركته في عدة مهرجانات عربية أخرى، حيث كان معقبا في مهرجان الأردن المسرحي، ومهرجان الكويت المسرحي، كما قدم ورشة في الكتابة المسرحية في مهرجان المسرح الجامعي في القاهرة والذي تم من خلاله إعلان جائزة الجابر للنص المسرحي في ثلاثة أفرع: جائزة النص المسرحي للكبار (الدورة باسم المخرج صقر الرشود)، وجائزة النص المسرحي للأطفال (الدورة باسم المخرج مكرم نصيب)، وجائزة المقال النقدي (الدورة باسم الناقد د.حازم عزمي).