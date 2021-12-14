القاهرة - مفرح الشمري



حقق المؤلف والمخرج المسرحي العالمي سليمان البسام للكويت ثلاث جوائز رئيسية في مهرجان أيام قرطاج المسرحية بدورته الـ22 التي اختتمت مؤخرا، وذلك من خلال مسرحيته الانسانية «آي - ميديا» المستوحاة من الأسطورة «ميديا» لكاتب التراجيديا الإغريقي يوروبيدس، وتناقش قضية اللاجئين العرب في الدول الاجنبية.



والجوائز التي فازت بها المسرحية هي جائزة النص، وجائزة افضل ممثلة للفنانة حلا عمران، بالإضافة الى جائزة السينوغرافيا.



وبعد هذا الفوز الكبير يتوجه المؤلف والمخرج العالمي سليمان البسام مع فريق عمل المسرحية الى القاهرة لتمثيل الكويت في العروض الرسمية المشاركة في الدورة الـ 28 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الذي سينطلق الليلة على خشبة مسرح البالون، حيث تحمل هذه الدورة اسم أستاذ الدراما والنقد فوزي فهمي الذي غيبه الموت قبل شهرين، وتستمر حتى 19 الجاري.



وعن أسباب عدم إقامة حفل افتتاح الدورة الـ 28 بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، وذلك لأول مرة منذ تأسيس المهرجان، كشف رئيس المهرجان د.جمال ياقوت في المؤتمر الصحافي لانطلاق الدورة، انه بسبب انشغال المسرح الكبير بدار الأوبرا بجدول حفلات وفعاليات، خلال توقيت المهرجان، مؤكدا أن حفل الافتتاح فقط يقام بمسرح البالون وذلك بشكل استثنائي بينما سيقام حفل الختام بدار الأوبرا.



يشارك في المهرجان 17 عرضا من ألمانيا واليونان وأوكرانيا وإندونيسيا وإنجلترا والإمارات والبحرين والسعودية والكويت وتونس وفلسطين.



وتقدم عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بالمسرح القومي ومسارح الجمهورية والسلام ومتروبول والطليعة والهناجر وقاعة إيوارت بالجامعة الأميركية في القاهرة، إضافة إلى قصر ثقافة بنها ومسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.



ويكرم المهرجان المخرجين عصام السيد وحسن الجريتلي من مصر والمخرج الأردني خالد الطريفي والمخرج الإماراتي ناجي الحاي والمسرحي الفرنسي جان جوي ليكا.



ويصدر المهرجان 11 كتابا من بينها أربعة كتب ضمن مشروع «مراجعات إصدارات المهرجان» الذي يهدف إلى إعادة طبع بعض الكتب المهمة الصادرة في دورات سابقة.



ويشمل برنامج المهرجان سبع ورش تدريبية يقدمها فنانون ومتخصصون من سويسرا وإيطاليا واليونان وپولندا وتونس ولبنان، إضافة إلى محاضرتين، الأولى تقدمها الإسبانية فيرونيكا لاريوس مديرة مسرح الميكروتياترو في مدريد، والثانية لفرقة أوكرانية.



كما يشمل البرنامج ندوة بعنوان «الإنتاج المسرحي والتجريب» ومائدة مستديرة بعنوان «دور المناهج الدراسية في المعاهد والأقسام المتخصصة في التأثير على التجريب» بمشاركة 14 متخصصا.