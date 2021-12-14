كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن اعتذارها عن عدم العمل مع الفنان عمرو سعد في مسلسله الرمضاني المقبل، حيث كان من المقرر أن يجتمعا معا، بعد النجاح الذي حققاه رمضان الماضي في مسلسل «ملوك الجدعنة»، وكان المنتج صادق الصباح قد أعلن سابقا خلال برنامج تلفزيوني أن خطته المقبلة هي تقديم مسلسل يجمع ياسمين وعمرو والمخرج أحمد خالد موسى، ولكن جاء اعتذار ياسمين بعد اعتذار مخرج العمل عن عدم المشاركة، حسب مجلة «لها».



من ناحية أخرى، تستعد رئيس لإطلاق فيلمها «قمر 14» في دور العرض السينمائية، بعد عرضه العالمي الأول الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ذلك بجانب فيلمها «جارة القمر» الذي تتصدر بطولته وتنتظر إطلاقه قريبا في دور العرض.



ومؤخرا شاركت ياسمين في بطولة مسلسل «60 دقيقة»، الذي عرض حصريا على منصة «شاهد vip»، ليتصدر تريند المنصة طوال فترة عرضه، كما حصد العمل ردود أفعال إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي، نظرا لما يتناوله من قضايا مجتمعية.