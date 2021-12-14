المسرح يحتاج إلى جهد ومن الصعب مجاراته عندما نكبرلدينا نجمات مبدعات يقدمن البطولة النسائية

عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان القدير عبدالامام عبدالله انه يحرص على التنويع في الادوار التي يجسدها، وقال: لابد أن يكون الممثل قادرا على اختيار الشخصيات التي يقدمها للجمهور بحيث لا تتشابه، لذا عندما اقرأ أي دور لا أتردد في الاعتذار عنه اذا كان مكررا وقدمته من قبل.



وتابع بوطلال: انتهيت الفترة القليلة الماضية من تصوير مسلسل «دحباش»، إخراج حسين أبل، ومعي مجموعة نجوم متميزين، والبطل من سلطنة عمان الشقيقة وأول مرة يشتغل معنا، والعمل تراثي وهو تأليف مشاري حمود العميري، وقصته تدور سنة 1810 وما بعدها، مشددا على ان شخصيته في هذا المسلسل تختلف كليا عن «الوصية الغائبة»، وأوضح: اجسد في «دحباش» دور تاجر ذهب تعتبره الناس ساحرا ومشعوذا، وهناك خطوط درامية أخرى مهمة ستفاجئ المشاهدين، أما في «الوصية الغائبة» فدوري كان امام مسجد.



وعن البطولة النسائية وطغيانها على الرجالية، رد: الرجال موجودون على مستوى الانتاج والتمثيل، ووجود المرأة في العمل الدرامي ضرورة لابد منها، لأنها الزوجة والأخت والأم والبنت، ونحن لدينا نجمات مبدعات يقدمن البطولة النسائية مثل حياة الفهد وسعاد عبدالله ومريم الصالح وهدى حسين وباسمة حمادة وإلهام الفضالة، وهن يثرين الساحة بأعمالهن.



وتطرق عبدالله، خلال استضافته في برنامج «ليالي الكويت» الى دخوله مجال الانتاج، وقال: دخلت الانتاج وفشلت فيه، فابتعدت عنه، لان الموضوع يحتاج الى دراسة لكي يعرف الانسان طريقة التعاقدات مع الممثلين والصرف المادي ومتى يبدأ وينتهي من التصوير، مشيرا في سياق آخر الى انه لم يهجر المسرح لكن لتقدمه في السن ابتعد عنه، وأكمل: المسرح ليس مثل السينما والتلفزيون والإذاعة، فهو يحتاج الى جهد، ومن الصعب مجاراته عندما نكبر في السن.



جدير بالذكر أن الفنان القدير عبدالامام عبدالله يشارك في مسلسل «دحباش» بجانب نخبة من نجوم الدراما، منهم: جاسم النبهان، عبدالرحمن العقل، محمد جابر، محمد الصيرفي، هيفاء حسين، ماجد مطرب عبير الجندي، فتات سلطان، فاطمة الدمخي، زينب كرم، عبدالله هيثم، إسماعيل الراشد، عمر المحيميد ومحمد الدوسري وعبدالله الفريح وعبدالله الخضر وغيرهم، والعمل من تأليف مشاري حمود العميري، وإخراج حسين أبل، وقصته تراثية واقعية، مستوحاة من المجتمع الكويتي.