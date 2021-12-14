تحدث الفنان السوري سامر المصري عن تفاصيل مشاركته بالفيلم العالمي الذي يقوم بتصويره حاليا، وقال إن الفيلم يحمل عنوان «نورث أو ذا تين»، من إخراج رايان لامارا، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم «السوشيال ميديا» في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى ممثلين عالميين، بينما تقوم بدور زوجته الفنانة جومانا مراد.



وأضاف المصري، في حديث لبرنامج «ET بالعربي»، أن عمليات تصوير الفيلم مستمرة بالوقت الحالي، ومن المتوقع أن تمتد لأسبوع آخر، كما كشف عن انتهائه من تصوير فيلم عربي من إنتاج فرنسي بريطاني أميركي، لافتا إلى أن نصه حاز جائزة في مهرجان كان السينمائي، وقال: الفيلم كان متعبا وقاسيا، ولكن أتوقع أن يكون له حضور خاص جدا بعالم السينما.



وأوضح أنه سيكون حاضرا في رمضان المقبل بمسلسل طويل، في حين رفض الكشف عن تفاصيله وأسماء النجوم الذين يشاركونه البطولة واكتفى بالقول: «العمل رومانسي يحرك أحاسيس الناس».