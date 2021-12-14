مفرح الشمري



تشارك د.حنان موسى آرتي في البرنامج الإذاعي الشهير «عيال الديرة» الذي تقدمه الاعلامية المخضرمة ماما أنيسة، وذلك من خلال سلسلة حلقات تتحدث فيها عن العناية بالأسنان وأهمية الحفاظ على الأسنان اللبنية وكيفية الحصول على ابتسامة مثالية والتحذير من الخرافات التي تنتشر في السوشيال ميديا عن تبييض الأسنان.



وعبرت د.حنان آرتي لـ «الأنباء» عن سعادتها بالمشاركة في هذا البرنامج الذي تقدمه أم الكويت الإعلامية المخضرمة ماما أنيسة التي استقبلتها بكل حب في هذا البرنامج الشهير.



وأضافت: أتمنى أن تكون فقرتي في هذا البرنامج تحمل بين طياتها الفائدة لجميع مشاهدي البرنامج من الصغار والكبار.



ولفتت آرتي الى ان حلقاتها ستذاع بداية من شهر يناير المقبل كل يوم أحد وثلاثاء وخميس في الساعة 3.30 عصرا عبر أثير إذاعة البرنامج العام على موجة AM540 وFM89.5.