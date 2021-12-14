أفلت باريس سان جرمان الفرنسي من مواجهة مان يونايتد في لقاء كان سيحمل نكهة خاصة في ظل وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الأول والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع الثاني، ليقع مع العملاق ريال مدريد الإسباني بحسب القرعة المعادة للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقرر الاتحاد الأوروبي للعبة إعادة القرعة التي أجراها في نيون السويسرية بسبب «خطأ فني».



وكانت القرعة الأولى وضعت سان جرمان في مواجهة يونايتد ونجمه رونالدو اللذين سيتواجهان الآن مع أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما وقع ريال مع بنفيكا البرتغالي.



وعوضا عن مواجهة رونالدو الذي كان خصمه اللدود بين 2009 و2018 عندما كان الأخير في صفوف ريال مدريد، سيعود ميسي الآن الى إسبانيا حيث سطر أسطورته بألوان برشلونة من 2004 حتى الموسم الماضي، من أجل مواجهة الخصم الملكي ريال بألوان نادي العاصمة الفرنسية سان جرمان.



وكان بايرن ميونيخ، بطل المسابقة ست مرات، المستفيد الأكبر من إعادة القرعة لأنه أفلت من مواجهة أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا، ليلتقي جاره النمساوي سالزبورغ الذي يصل الى هذا الدور للمرة الأولى.



ويبدو أنه مقدر لتشلسي الإنجليزي حامل اللقب أن يواجه ليل الفرنسي الذي يبلغ الدور الإقصائي للمرة الأولى منذ موسم 2006 ـ 2007 حين انتهى مشواره على يد مانشستر يونايتد، إذ أوقعته القرعة المعادة مجددا في مواجهة بطل «ليغ 1»، كما كانت الحال في القرعة الأولى.



وعوضا عن مواجهة سبورتينغ البرتغالي، سيلتقي يوفنتوس الإيطالي مع فياريال الإسباني بطل «يوروبا ليغ» الذي تسبب في عدم تأهل ممثل إيطاليا الآخر أتالانتا الى هذا الدور، فيما سيتواجه مواطنه إنتر مع ليفربول بعدما وقع في المرة الأولى ضد آياكس أمستردام الهولندي الذي نال بنفيكا البرتغالي في القرعة المعادة.



وتقام مباريات ثمن النهائي في 15 و16 و22 و23 فبراير ذهابا و8 و9 و15 و16 مارس إيابا.

ليستر في مواجهة ريندرز بـ «المؤتمر»

أوقعت قرعة الدور الفاصل المؤهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، فريق ليستر سيتي الإنجليزي في مواجهة ريندرز الدنماركي.



كذلك أسفرت القرعة عن لقاء مارسيليا الفرنسي مع كارباخ اجدام الاذربيجاني وسلتيك الاسكتلندي مع بودو غليمت النرويجي وفنربخشة التركي مع سلافيا براغ التشيكي.



كذلك يلتقي سبارتا براغ التشيكي مع بارتيزان بلغراد الصربي وميتييلاند الدنماركي مع باوك سالونيكا اليوناني ورابيد فيينا النمساوي مع المتأهل من فيتيسه أرنهيم الهولندي وتوتنهام الإنجليزي.