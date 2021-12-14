أسفرت قرعة الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية لبرشلونة الإسباني ضد نابولي الإيطالي.



وكان برشلونة فشل في التأهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ 20 عاما، لينتقل الى المشاركة في الدوري الأوروبي.



والمرة الاخيرة التي شارك فيها النادي الكاتالوني بهذه المسابقة تعود الى موسم 2003-2004، عندما كانت تسمى كأس الاتحاد الأوروبي، وخرج حينها من الدور السادس عشر على يد سلتيك الاسكتلندي بخسارته 0-1 في مجموع المباراتين.



كذلك، أسفرت القرعة عن وقوع إشبيلية الإسبانية حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (6 ألقاب) بمواجهة دينامو زغرب الكرواتي، وأتالانتا الايطالي مع أولمبياكوس اليوناني، ولايبزيغ الالماني مع ريال سوسييداد الإسباني.



وسيتواجه أيضا زينيت الروسي مع ريال بيتيس الإسباني، بوروسيا دورتموند مع رينجرز الاسكتلندي، شيريف تيراسبول المولدافي مع براغا البرتغالي، وختاما بورتو البرتغالي مع لاتسيو الإيطالي.



ستقام مباريات الذهاب من هذا الدور في 17 فبراير المقبل ومباريات الإياب في 24 من الشهر نفسه.



تشارك في ملحق دور الـ 16 من الدوري الأوروبي الأندية التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وتلك التي حلت ثانية في مجموعاتها في «يوروبا ليغ».



وتأهلت فرق ليون وموناكو الفرنسيان، سبارتاك الروسي، أينتراخت فرانكفورت الالماني، غلطة سراي التركي، النجم الأحمر بلغراد الصربي، باير ليفركوزن الالماني ووست هام يونايتد الانجليزي مباشرة الى الدور السادس عشر. وسيجرى نهائي يوروبا ليغ على ملعب «رامون سانشيز بيسخوان» في مدينة إشبيلية الإسبانية، وسيتأهل الفائز بالدوري الأوروبي (2021-2022) مباشرة إلى مرحلة دور المجموعات لدوري الأبطال للموسم المقبل، إضافة إلى مواجهة الفائز بدوري أبطال أوروبا (2021-2022) على الكأس السوبر الأوروبية 2022.