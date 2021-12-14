يتطلع بايرن ميونيخ الى الابتعاد أكثر فأكثر في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مستغلا تعثر خصمه المباشر بوروسيا دورتموند، وذلك عندما يحل ضيفا على شتوتغارت في المرحلة السادسة عشرة.



ويملك الفريق البافاري فرصة لتوسيع الفارق مؤقتا إلى 9 نقاط أمام ملاحقه دورتموند الذي يلعب الأربعاء مع غرويتر فورث متذيل الترتيب.



ويعيش بايرن أفضل ظروفه في الآونة الأخيرة خصوصا بعد تأهله الى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة، مجددا فوزه على برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في منتصف الأسبوع الماضي.



وستكون مهمة بايرن حذرة بعض الشيء أمام مضيفه شتوتغارت على ملعب «مرسيدس بنز أرينا». فعلى الرغم من أن الأخير يحتل المركز الخامس عشر في الترتيب، إلا انه يدخل المباراة عقب ثلاث مواجهات بلا خسارة كان آخرها الفوز على فولفسبورغ 2-0.



كما يلتقي أرمينيا بيليفيلد مع بوخوم، وكذلك ماينز مع هيرتا برلين، وفولفسبورغ مع كولن.