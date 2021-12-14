سيكون ستاد مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض مسرحا الثلاثاء لمباراة ودية بين بوكا جونيورز وبرشلونة على «كأس مارادونا»، وذلك لتخليد ذكرى الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا. وتقام المباراة بعد عام من وفاة «الولد الذهبي» في 25 نوفمبر 2020، وتتزامن مع موسم الرياض 2021 حيث يخوض نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديين على الملعب ذاته مباراة أمام باريس سان جرمان الفرنسي الشهـــر المقبــــل بمشاركة جميع نجوم الأخير وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي والبرازيلي نيمار.



وارتدى مارادونا قميص بوكا جونيورز مرتين، الأولى في موسم 1981-1982 ثم في عام 1995، في آخر موسمين احترافيين له في مسيرة طويلة. ولعب مارادونا أيضا بألوان برشلونة لمدة موسمين بين عامي 1982 و1984، حيث خاض 58 مباراة وفاز بكأس الملك، قبل انتقاله إلى نابولي الإيطالي حيث حقق مآثره الكروية.