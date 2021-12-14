واصل ريال مدريد التحليق في سمائه الخاصة في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حسم دربي العاصمة لمصلحته على حساب أتلتيكو حامل اللقب بنتيجة 2-0 ضمن المرحلة 17 على ملعب سانتياغو برنبايو.



وحلق ريال في صدارة ترتيب الليغا برصيد 42 نقطة، متفوقا بثماني نقاط عن إشبيلية الثاني، كما عزز الفارق بينه وبين أتلتيكو الرابع إلى 13 نقطة مع مباراة أقل للأخير الذي يملك 29 نقطة.



وسجل للفريق الملكي كل من الفرنسي كريم بنزيمة (16) وماركو أسينسيو (57).



وواصل أتلتيكو إخفاقه في الفوز على جاره ريال في آخر ثماني مباريات جمعتهما في جميع المسابقات (4 تعادلات و4 هزائم)، وهي أطول سلسلة بلا فوز ضد «الميرينغي» تحت قيادة المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني. كما تعرض «روخي بلانكوس» لخسارته الثانية تواليا في الدوري بعد سقوطه الاسبوع الفائت أمام ريال مايوركا 1-2 في عقر داره.



فيما حقق ريال فوزه العاشر تواليا في جميع المسابقات وبقي أيضا بلا هزيمة للمباراة الثالثة عشرة تواليا منذ سبتمبر الماضي، عندما سقط بشكل مفاجئ امام شيريف تيراسبول المولدافي في دوري الأبطال 1-2.



إيطاليا



انفرد إنتر حامل اللقب بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه كالياري برباعية نظيفة، فيما فرط نابولي بالوصافة بسقوطه على أرضه ضد إمبولي 1-0، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة. واستفاد إنتر على أكمل وجه من تعادل غريمه ميلان ضد أودينيزي، ليرفع رصيده الى 40 نقطة بفارق نقطة عن جاره، وثلاث عن أتالانتا الثالث الفائز على فيرونا. فيما تجمد رصيد نابولي عند 36 نقطة في المركز الرابع.



وواصل النيراتزوري مستوياته الرائعة في الدوري، محققا فوزه الخامس تواليا بفضل أهداف الارجنتيني لاوتارو مارتينيز (29 و68)، التشيلي ألكسيس سانشيس (51) والتركي هاكات تشالهان أوغلو (66).



فرنسا



عزز باريس سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه موناكو 2-0 بثنائية كيليان مبابي الذي سجل هدفه المائة مع فريقه في «ليغ أ»، فيما تقدم مرسيليا الى المركز الثاني بفوزه بالنتيجة ذاتها على مضيفه ستراسبورغ مستفيدا من سقوط الوصيف السابق رين 2-1 في نيس، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة. واستفاد سان جرمان من سقوط رين للابتعاد في الصدارة بفارق 13 نقطة عن مرسيليا ويبقى على المسار الصحيح لاستعادة اللقب الذي خسره لصالح ليل الموسم الماضي.



وسجل مبابي ثنائيته في الشوط الأول (12 من ركلة جزاء و45+1) رافعا أهدافه الى 100 في الدوري مع سان جرمان ليصبح أصغر لاعب يسجل مائة هدف لفريق واحد في الدوري (22 سنة و357 يوما) منذ أن بدأ «أوبتا للإحصاءات» في تقديم البيانات في موسم 1950-1951.