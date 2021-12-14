يأمل مان سيتي تجنب السقوط مجددا في فخ ليدز يونايتد من أجل البقاء في الصدارة، وذلك حين يستضيفه اليوم في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ويدخل الدوري الممتاز فترة عيدي الميلاد ورأس السنة المضغوطة بالمباريات كالعادة، ولا يريد مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا من رجاله التفريط في أي نقطة في هذه المرحلة التي يخوض فيها الفريق 5 مباريات بين اليوم، واليوم الأول من العام الجديد، أي مباراتين كل أسبوع. وإدراكا منه بأهمية هذه المرحلة من الموسم ومشكلة فريقه في مواجهة الفرق «الصغيرة» على أرضه، حيث أهدر 4 نقاط حتى الآن بتعادل مع ساوثمبتون وخسارة أمام كريستال بالاس، شدد غوارديولا بعد الفوز الصعب على ولفرهامبتون بهدف من ركلة جزاء في لقاء أكمله الأخير بعشرة لاعبين، على ضرورة الحذر من ليدز. ويفتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه المرحلة في ضيافة برينتفورد العاشر، طامعين بالفوز الرابع تواليا والتاسع للموسم. وبعد الفوز في المرحلة الماضية في ملعب نوريتش سيتي بهدف من ركلة جزاء لرونالدو، رأى المدرب السابق للايبزيغ أنه لايزال هناك مجال للتحسن في عدد من الجوانب بعد لقاء تألق فيه الحارس الإسباني دي خيا وجنب «الشياطين الحمر» العديد من الأهداف. كما يلعب نوريتش سيتي مع أستون فيلا.